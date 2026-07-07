Sorteos
La suerte del Euromillones pasa por Xàbia con un premio de más de 21.000 euros
Un boleto de tercera categoría ha sido validado en la localidad alicantina en el sorteo celebrado este martes 7 de julio de 2026
El Euromillones ha vuelto a dejar un premio en la provincia de Alicante. El sorteo celebrado este martes 7 de julio de 2026 ha dejado un boleto agraciado en Xàbia, correspondiente a la tercera categoría (5 aciertos). El acertante recibirá un premio de 21.105,98 euros, correspondiente a uno de los boletos premiados en esta categoría en España.
En total, el sorteo ha registrado dos acertantes de tercera categoría en España y cinco en el conjunto de Europa.
Dónde se ha validado el boleto premiado en Jávea
El premio ha sido validado en el punto de venta situado en Ronda Norte, número 4, en Xàbia (Alicante). La localidad de la Marina Alta suma así un nuevo premio de un sorteo nacional, después de que la combinación ganadora del Euromillones dejara uno de sus boletos agraciados en el municipio.
La combinación ganadora del Euromillones de hoy
La combinación premiada en el sorteo de este martes ha sido:
- Números: 05, 29, 33, 45 y 47
- Estrellas: 05 y 08
El código ganador de El Millón ha sido: DLP43921
Resultados del sorteo en España
El sorteo no ha dejado acertantes de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), ni en España ni en Europa, por lo que el bote seguirá aumentando para la próxima jornada. En la segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella), se ha registrado un boleto premiado en España, validado en Betanzos (A Coruña), con un premio de 150.509,84 euros.
En tercera categoría, correspondiente a 5 aciertos, se han contabilizado dos acertantes en España y cinco en Europa, con un premio de 21.105,98 euros. Uno de esos boletos ha sido validado en Xàbia, en la provincia de Alicante.
¿Cómo se juega a Euromillones?
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
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