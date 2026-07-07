Este es el pueblo con más miradores de Alicante: 15 balcones al Mediterráneo en una sola ruta

Alicante es una provincia acostumbrada a mirar al mar desde las alturas. Entre montañas, cabos, acantilados y sierras que caen directamente sobre el Mediterráneo, el litoral alicantino ofrece algunos de los paisajes más fotografiados de la Comunidad Valenciana. Hay miradores urbanos, balcones naturales, faros sobre precipicios, antiguas torres defensivas y puntos elevados desde los que se entiende por qué esta costa atrae cada año a miles de visitantes.

Sin embargo, no todos los municipios concentran tantos puntos panorámicos en tan poco espacio. En algunos pueblos basta con subir a una ermita o acercarse a un faro para tener una buena vista. En otros, la propia geografía multiplica los ángulos: bahías, islotes, cabos, calas, acantilados y montañas forman un litoral lleno de balcones naturales. Eso es precisamente lo que ocurre en Xàbia, uno de los grandes destinos de la Marina Alta y el municipio que destaca por su famosa Ruta de los Miradores.

Xàbia y sus miradores

Xàbia cuenta con 15 miradores repartidos a lo largo de su costa, una ruta que permite recorrer el litoral desde el Cap de Sant Antoni, en el extremo norte, hasta el entorno de la Granadella, en la zona sur. Uno de los principales atractivos naturales del litoral xabiense son las panorámicas que se pueden divisar desde estos 15 escenarios distribuidos por la costa.

La ruta de los miradores

La ruta puede hacerse en coche, en bicicleta o combinando pequeños tramos a pie, ya que no está pensada necesariamente como un único sendero lineal para recorrer caminando de principio a fin. Uno de los itinerarios más recomendados pasa por 13 de los 15 miradores, con salida y llegada en el aparcamiento del Arenal, 27,2 kilómetros de distancia, unas tres horas de tiempo efectivo y dificultad media-alta si se realiza como ruta completa. Para muchos visitantes, la opción más cómoda es ir enlazando paradas en vehículo y detenerse después en algunos tramos concretos, como el entorno de Cala Blanca, Portitxol o Cap Negre.

Las mejores vistas de la costa

El recorrido empieza en el Mirador del Cap de Sant Antoni, situado sobre un acantilado con vistas abiertas a la bahía de Xàbia y al Montgó. Muy cerca aparece Els Molins de la Plana, donde los antiguos molinos de viento recuerdan la relación histórica del municipio con este paisaje elevado. Después, la ruta baja hacia el nivel del mar con la Punta de l’Arenal, desde donde se contempla la playa más conocida de Xàbia, y continúa por la Séquia de la Nòria, una infraestructura excavada en la roca caliza con origen romano que permitía la entrada de agua marina hacia antiguas salinas.

A partir de Cala Blanca, el paisaje empieza a ganar verticalidad. El mirador de Caletes anuncia la costa más abrupta, mientras que la Creu del Portitxol y el mirador de l’Illa permiten asomarse al pequeño islote frente a la cala del Portitxol, una de las estampas más reconocibles de Xàbia. La Falzia es, para muchos, uno de los mejores miradores por su altura y por la amplitud de la panorámica, con vistas hacia la Cala Barraca, el Cap Prim, la Illa del Portitxol y los acantilados.

La ruta alcanza después algunos de sus puntos más espectaculares: Cap Negre, Cap de la Nau y Les Pesqueres. El Cap de la Nau es el punto más oriental de la Comunidad Valenciana y uno de los lugares favoritos para hacer fotografías, especialmente en días claros, cuando la vista se pierde hacia el horizonte y, en ocasiones, permite intuir la silueta de Ibiza. Les Pesqueres, por su parte, recuerda una práctica tradicional de la Marina Alta: las pesqueres de cingle, en las que los pescadores se descolgaban por acantilados con cuerdas para pescar desde plataformas suspendidas sobre el mar. La ruta se completa con Ambolo, el Castell de la Granadella y el Parque Forestal Granadella, cerrando un recorrido que resume la esencia más salvaje y panorámica de Xàbia.

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La mejor forma de disfrutar estos 15 balcones al Mediterráneo es hacerlo sin prisas. En verano conviene evitar las horas centrales del día, llevar agua y protegerse del sol, especialmente si se combinan miradores con pequeñas rutas a pie. En temporada alta también puede haber problemas de aparcamiento en zonas como Portitxol, Cala Blanca o Granadella, por lo que merece la pena madrugar o plantear el recorrido fuera de los momentos de mayor afluencia.