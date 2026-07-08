Aroa Pineda: "Ser alcaldesa de Calp sería mi mayor ilusión, pero esa decisión le corresponde al partido"

Para quienes no la conocen, ¿quién es realmente la secretaria general del PP de Calp cuando termina la jornada política?

Fuera de los focos de la política, soy, ante todo, una persona dedicada por entero a los míos. Quienes me conocen saben bien que mi gran pasión durante años ha sido presidir el Club de Gimnasia Les Marines, una labor que compaginé con mi trabajo en la administración del Centro Comercial Plaza Central y que me permitió algo maravilloso: impulsar a muchos niños y niñas a alcanzar sus sueños mediante el deporte. En el ámbito personal, mis dos hijas y mi marido son mi pilar absoluto y mi motor diario. Precisamente por eso concibo la gestión pública desde el corazón: para mí, Calpe es como una gran familia que debe caminar unida, compartiendo metas y arropándose cuando las cosas se complican.

Lleva muchos años vinculada al proyecto del Partido Popular en Calp, participando activamente desde muy joven. ¿Cómo valora este camino recorrido?

Para mí, la política municipal nunca ha sido una carrera por ambición personal, sino un compromiso de vida con mi pueblo. Empecé ayudando desde muy joven, sencillamente porque amo a Calpe y quería echar una mano a mis compañeros en lo que hiciera falta. Con los años, te vas involucrando cada vez más y entiendes que esto es un aprendizaje continuo basado en la constancia. He estado siempre donde el partido y mis compañeros han considerado en cada momento.

El Partido Popular de Calp se encuentra en una etapa de clara reactivación y dinamismo. ¿Cómo definiría el momento actual que vive la organización a nivel local?

Estamos en un momento muy ilusionante, de suma, de unidad y de muchísima fuerza. El gran valor de nuestro proyecto actual es haber logrado el equilibrio perfecto: conjugar la veteranía y el conocimiento de la base de los compañeros que llevan años en la política local, con la incorporación de perfiles nuevos excepcionales que llegan de la empresa privada con un gran bagaje profesional. Con un equipo así de cohesionado y preparado, da gusto trabajar; personas solventes que deciden dar el paso para aportar todo su talento y su capacidad de gestión al servicio de Calpe.

¿Qué le dicen los vecinos cuando la paran por la calle? ¿Cuál es la queja o petición que más se repite?

Durante estos últimos años, la principal preocupación ha sido la presión fiscal. La gente ha visto cómo paga más impuestos por todo. Eso ha caracterizado a nuestro pueblo y también a España con este Gobierno socialista, que ha subido todos los impuestos posibles. En Calpe, por ejemplo, la subida de la basura ha sido especialmente dura, la gente no entiende que se pague prácticamente el doble mientras el pueblo sigue teniendo problemas de limpieza y no se perciben mejoras suficientes.

"La subida de la basura ha sido especialmente dura, la gente no entiende que se pague prácticamente el doble mientras el pueblo sigue teniendo problemas de limpieza y no se perciben mejoras suficientes"

¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de Calp?

La considero muy mejorable. Creo que ha sido una legislatura donde se han vivido demasiados momentos de crispación y de mucho enfrentamiento personal. Se ha maltratado al partido que ganó las elecciones. El hecho de haber privado al candidato del Partido Popular, César Sánchez, de poder participar en los plenos es una anomalía democrática. Es un escenario que debemos superar. Creo que es posible discrepar políticamente, pero la discrepancia no puede romper relaciones personales.

Desde la oposición, ¿cuál cree que es el principal problema que tiene hoy el municipio?

En primer lugar, quiero dejar claro que gracias al Partido Popular en la Comunitat Valenciana las infraestructuras educativas han dejado de ser una prioridad. El instituto ya está prácticamente terminado, y el centro de educación especial Gargasindi también. Después de ocho años de abandono del Botànic, el PP ha cumplido con la educación en Calpe. Retomando la pregunta, creo que Calpe tiene un reto de modelo. Necesitamos saber hacia dónde queremos ir y tener un modelo de pueblo claro: por ejemplo, qué estilo de turismo queremos, cómo vamos a proteger nuestro entorno y cómo vamos a garantizar que quienes trabajen aquí puedan vivir aquí. Calpe podría ser perfectamente un destino único en el Mediterráneo para nómadas digitales, pero desde el ayuntamiento no se ha hecho nada para estar preparados para este tipo de residentes con gran capacidad económica. Nuestro municipio no puede limitarse a dejar que pasen las cosas, sin más. Se necesita planificación, ambición y un proyecto claro que combine calidad de vida, oportunidades y respeto por nuestra identidad.

¿Qué propuestas del Partido Popular cree que habrían mejorado el municipio si hubieran salido adelante?

En el debate del primer presupuesto, el Partido Popular planteó propuestas urgentes para Calpe. Es incomprensible que sigamos parcheando una piscina vieja que es un pozo sin fondo y con el agua fría. En poco tiempo, el mantenimiento nos costará lo mismo que haber hecho una nueva. Es frustrante ver cómo nuestros vecinos van a nadar a Benissa porque aquí no se ofrece una instalación digna. Además, con un Ayuntamiento que desde el Partido Popular dejamos saneado y con recursos históricos en la anterior legislatura, es imperdonable el abandono de nuestros paseos marítimos, que son nuestra imagen y el motor del turismo. Por último, un municipio con nuestro potencial no puede seguir perdiendo oportunidades y empleo por no tener, de una vez por todas, un parque empresarial.

Su partido cuenta con César Sánchez, diputado en las Cortes Generales. ¿Es un apoyo del que los calpinos pueden beneficiarse para ser escuchados?

Por supuesto. Contar con César Sánchez en el Congreso de los Diputados y con Noelia Císcar en Les Corts Valencianes es una oportunidad histórica para Calpe. Tener esta representación en otras administraciones debería aprovecharse siempre, por encima de cualquier diferencia ideológica, para que nuestro municipio sea escuchado con fuerza. Sin embargo, el tripartito prefiere actuar como si no existiesen, llegando incluso a arrinconarlos en los protocolos de los eventos públicos. Cuando se trata de defender los intereses de Calpe, todos deberíamos remar en la misma dirección. Tenemos por delante el trabajo de restablecer relaciones y colaborar desde la discrepancia, dejando a un lado los temas personales para poner siempre el bienestar de nuestro pueblo por encima de todo.

"Contar con César Sánchez en el Congreso de los Diputados y con Noelia Císcar en Les Corts Valencianes es una oportunidad histórica para Calpe"

Arona Pineda, en el paseo de la playa del Arenal-Bol / Levante-EMV

Si mañana le dieran las llaves del Ayuntamiento, ¿qué sería lo primero que haría?

Tenemos grandes planes para Calpe: un proyecto ambicioso para renovar los paseos marítimos, la creación de un mercado municipal en el pueblo y negociaciones directas con el Gobierno de España para ampliar nuestras playas. Hay muchísimo trabajo por delante. Sin embargo, permítame que reserve los detalles de todo lo que el Partido Popular logrará la próxima legislatura, si los ciudadanos nos dan su confianza, para la presentación oficial de nuestro programa electoral.

Qué nota le pondría al equipo de gobierno y por qué?

Un 5. Y mire, los vecinos de Calpe se merecen tener un gobierno de 10. Respeto profundamente a Ana Sala, a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, y no discuto que seguro ha intentado hacerlo de la mejor manera posible durante todo este tiempo. Pero ella es de derechas, y eso no casa bien con gobernar con nacionalistas y socialistas. Calpe necesita un gobierno estable, que ofrezca certidumbre; que la gente sepa que cuando vota una opción en las elecciones es la que gobernará después, y no una suma de proyectos políticos muy distintos que dificulta tener un rumbo claro.

"Respeto profundamente a Ana Sala, a la que conozco desde hace muchísimo tiempo, y no discuto que seguro ha intentado hacerlo de la mejor manera posible durante todo este tiempo. Pero ella es de derechas, y eso no casa bien con gobernar con nacionalistas y socialistas"

¿Qué le preocupa más de cara al futuro de Calp?

Me preocupa que Calpe pierda oportunidades por falta de un proyecto. Tenemos un pueblo con un potencial enorme, pero necesitamos planificar mejor el crecimiento, cuidar nuestro entorno, garantizar vivienda para quienes trabajan aquí y apostar por un turismo de calidad. Me preocupa que nuestros jóvenes tengan que marcharse porque no pueden desarrollar aquí su proyecto de vida.

El perfil demográfico de Calpe es muy diverso, con una importante comunidad de residentes internacionales. ¿Cómo se gestiona esa realidad desde la cercanía municipal?

La gestión municipal debe hacerse desde la inclusión, la normalidad y tratándonos a todos por igual, como los vecinos que somos. En Calpe no existen ciudadanos de primera o de segunda por su origen; estamos muy acostumbrados a convivir personas de procedencias diversas y a compartir el mismo espacio. La clave es garantizar que todos tengamos acceso a los mismos servicios a través de una administración abierta, receptiva y ágil, que facilite los trámites a cualquiera que lo necesite. Cuando el Ayuntamiento ayuda con facilidad, fomenta que compartamos las tradiciones y fiestas locales con naturalidad, la integración real surge de forma espontánea y participativa.

Si pudiera tomarse un café con un político, ¿a quién elegiría y por qué?

Me tomaría un café con dos personas. Primero, con Cayetana Álvarez de Toledo, porque admiro profundamente su defensa de la libertad. Y después, con Borja Sémper, por su gran capacidad de superación: primero al ser una persona perseguida por el terrorismo en el País Vasco, y después por el coraje con el que ha afrontado y superado el cáncer. Hablar de batallas contra esta enfermedad cruel me obliga a recordar con muchísimo cariño a Manolo Gómez. Él abrió camino en la política de Calpe y nos enseñó a muchos jóvenes que esta labor puede ser una forma muy noble de ayudar a tu pueblo.

Quienes la conocen saben que es una persona muy vinculada a la vida social del pueblo. ¿Cómo compagina esa vocación pública con su vida familiar y profesional?

Como cualquier madre o vecina de Calpe, concilio mi vida haciendo malabarismos con las horas. Al final, es una cuestión de mucha organización, de priorizar lo importante y, sobre todo, de contar con el apoyo incondicional de mi familia. En casa entienden mi vocación de servicio público y me respaldan al cien por cien. Cuando compartes ese compromiso con la gente que quieres, todo se vuelve más fácil. Dedicar tiempo a mejorar nuestro entorno no es un sacrificio, porque lo haces pensando en el futuro que les dejas a tus hijos.

Cuando necesita desconectar, ¿qué suele hacer?

Lo que más me ayuda a desconectar es pasar tiempo con mi familia. Disfruto muchísimo de los pequeños momentos con mi marido y mis hijas, que son las que de verdad me ordenan por dentro. Al final, la mejor forma de regresar con fuerza al es dedicar tiempo de calidad a quienes más quieres.

Complete la frase: "Calp sería un lugar todavía mejor si…”

...dejáramos a un lado los intereses personales y pensáramos más en el interés general. Tenemos un municipio con una fuerza enorme, una identidad única y un potencial increíble para seguir siendo un referente. Lo único que necesitamos es un proyecto compartido, estabilidad y la ambición colectiva de querer ser cada día un poco mejor.

¿Cuál ha sido el momento más complicado desde que asumió responsabilidades en el partido?

Ninguno, de verdad. Me siento una auténtica privilegiada por contar con la confianza de mis compañeros para ser secretaria general. Es verdad que hay momentos muy intensos y decisiones que no siempre son fáciles, pero no hablaría de momentos complicados, sino de retos apasionantes. Cuando tu motor es trabajar y servir a Calpe, cualquier dificultad se convierte en una oportunidad excelente para aprender, escuchar a los vecinos y seguir avanzando juntos.

¿Qué tópico sobre los políticos le gustaría desterrar?

Existe el tópico de que todos los políticos somos iguales, pero la realidad es que, como en cualquier otra profesión, hay personas mejores y peores. La gran mayoría de quienes decidimos dar un paso al frente lo hacemos por un motivo genuino: porque queremos a nuestro pueblo y deseamos mejorarlo. La política debería volver a entenderse como lo que realmente es: un servicio a los demás y una herramienta fundamental para resolver problemas, en lugar de un motivo permanente de enfrentamiento.

Si un joven le dijera que quiere entrar en política, ¿qué consejo le daría?

Le diría que no tenga miedo. La política necesita gente joven, preparada, valiente y con ganas de trabajar. Le aconsejaría que entre con ilusión, que escuche mucho y que nunca pierda el contacto con la realidad de la calle. Al final, la mejor política es la que nace de escuchar a los vecinos y de querer ser útil.

Imagínese dentro de 2 años. ¿Dónde le gustaría estar en política?

Ser alcaldesa de mi pueblo sería, sin duda, mi mayor ilusión. Sin embargo, soy plenamente consciente de que es una decisión que corresponde tomar al partido en la Comunitat Valenciana y a nuestro presidente, Juanfran Pérez Llorca. Y soy muy respetuosa con los procesos internos. Por eso, mi prioridad absoluta en este momento es trabajar incansablemente por el Partido Popular de Calpe, escuchar a los vecinos y dar forma a un proyecto sólido que esté verdaderamente a la altura de lo que Calpe necesita y merece.

"Para cualquier persona que ame su pueblo y lleve años demostrándolo con dedicación, no hay mayor orgullo que la posibilidad de trabajar por el futuro de sus vecinos"

Esa respuesta denota un gran respeto por los cauces internos de su partido, pero también una disposición clara. ¿De dónde surge esa motivación por dar este gran paso al frente?

Noticias relacionadas

Surge del arraigo, del cariño que siento por Calpe y, sobre todo, de un compromiso que he ido madurando a lo largo de todos estos años de militancia y trabajo en la política local, desde que tenía 18 años. He crecido aquí, aquí están mis raíces y mi familia, pero también aquí es donde he dedicado gran parte de mi vida a trabajar desde la base, conociendo de primera mano cómo evoluciona nuestro municipio. Tras toda esta trayectoria de servicio, es un paso natural sentir el deseo de aportar la experiencia acumulada, la madurez y la capacidad de trabajo desde la máxima responsabilidad. Para cualquier persona que ame su pueblo y lleve años demostrándolo con dedicación, no hay mayor orgullo que la posibilidad de trabajar por el futuro de sus vecinos.

Para terminar, ¿qué rincón de Calp recomendaría a esa persona que visita el municipio por primera vez?

Es difícil quedarse con uno solo, porque Calpe tiene rincones maravillosos. Pero sin duda recomendaría subir al Peñón de Ifach. Es nuestro gran símbolo y desde allí se entiende por qué quienes nacemos aquí sentimos tanto orgullo de nuestro pueblo. Después, perderse por el casco antiguo y terminar paseando junto al mar. Que disfrute de nuestra gastronomía, del casco antiguo y de la hospitalidad de nuestra gente. Calpe tiene algo que hace que siempre quieras volver.

Fuente: Levante - EMV