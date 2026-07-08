La escapada de Sara Fructuoso a un hotel alicantino que ha conquistado a sus seguidores

Sara Fructuoso , en el ojo del huracán por la polémica campaña "Dmocracia" del Gobierno, ha elegido Calp para una de sus últimas escapadas por la Costa Blanca. La creadora de contenido ilicitana ha compartido en Instagram varias imágenes de su estancia en The Cookbook Hotel, un alojamiento que se presenta como una experiencia culinaria “en el corazón de la Costa Blanca”.

La publicación, localizada en Calp, muestra a la influencer disfrutando de unos días de descanso con estética veraniega, looks cuidados y guiños románticos con su novio, el cantante urbano Fernando Hisado, conocido artísticamente como Natos (del dúo Natos y Waor). “Me haces una foto?”, escribió en una de sus publicaciones, acompañada de comentarios de seguidores que destacaron su estilo y el ambiente de la escapada.

En otra publicación, Fructuoso compartió una frase de tono más personal: “De todos los lugares a los que voy, sigo eligiendo cualquiera en el que estés tú”, junto a la referencia a Calpe 2026 y la mención a The Cookbook Hotel.

El establecimiento, situado en Calp, se define en redes como una escapada culinaria en la Costa Blanca, un reclamo que encaja con el perfil turístico de la localidad: mar, gastronomía, hoteles con encanto y una imagen cada vez más ligada a escapadas de fin de semana y contenido aspiracional.

Los comentarios: del look al ambiente de verano

Las publicaciones han recibido numerosos mensajes elogiosos. Entre los comentarios se repiten frases como “eres perfecta”, “guapísima”, “divina”, “cara de verano total” o “menudos looks”. Varios seguidores también preguntan por la ropa que lleva en las fotos, una señal habitual del impacto de sus publicaciones en clave de moda y estilo.

También hay comentarios dirigidos a su pareja, con mensajes como “vaya par de guapos”, “qué guapos” o “me encantáis”.

Una escapada con sello Costa Blanca

La elección de Calp no es casual. La localidad se ha consolidado como uno de los destinos más reconocibles del litoral alicantino, con el Peñón de Ifach, las playas, la oferta hotelera y la gastronomía como principales reclamos.

En este caso, la visita de Sara Fructuoso suma además el atractivo de las redes: imágenes cuidadas, estética mediterránea y un alojamiento vinculado a la experiencia gastronómica. Una combinación que convierte la escapada en contenido turístico, de moda y de estilo de vida.

La cara más amable de sus redes

La escapada llega en un momento de especial visibilidad para la creadora ilicitana, después de aparecer vinculada a una controvertida campaña publicitaria del Gobierno. En sus publicaciones desde Calp, sin embargo, el tono dominante es mucho más ligero: verano, pareja, hotel, moda y comentarios de apoyo de sus seguidores.

Como ocurre con muchos perfiles públicos, también aparecen mensajes críticos o fuera de tono, pero la mayoría de reacciones recogidas en la publicación se centran en su imagen, sus looks y el encanto de la escapada.

Calp vuelve así a colarse en el escaparate digital de la Costa Blanca, esta vez de la mano de una influencer ilicitana que ha convertido unos días de descanso en una postal mediterránea para sus seguidores.