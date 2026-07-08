Sin dormir y sudando la gota gorda en Dénia: 36º a las 12 de la noche
En el interior de la Marina Alta se han dado contrastes térmicos llamativos: en Benimaurell (la Vall de Laguar) no han bajado de 28 grados mientras que en Castell de Castell han respirado con 13,6º
Dénia ha sido esta noche un horno. Imposible dormir. Abrir las ventanas para que entrara la brisa no aliviaba el calor. Ha sido una noche de sudar la gota gorda y dar vueltas y más vueltas en la cama. Avamet (Associació valenciana de meteorologia Josep Peinado) difundió en sus redes un dato sofocante. A las 12 de la noche, en la zona urbana de Joan Chabàs, la temperatura era de 36º. El día fue abrasador. La noche, asfixiante.
Avamet también avisaba de que incluso en pueblos de la montaña de la Marina Alta iba a ser difícil dormir. En Benimaurell, el pueblo más alto de la Vall de Laguar, donde se presume que baja la temperatura, a las 23.30 horas, el termómetro marcaba 33,2º. La temperatura no ha bajado allí en toda la noche de los 28 grados.
Pero se han dado llamativos contrastes térmicos. Castell de Castells no queda muy lejos de Benimaurell. Pero allí sí han respirado y han podido dormir a pierna suelta. Ha refrescado. La temperatura mínima de esta pasada noche ha sido de 13,6º. Un oasis.
A la playa desde buena mañana
La Marina Alta vivirá hoy otro día abrasador. En Dénia es fiesta local, la Santíssima Sang (día hoy de sudar sangre). Desde primerísima hora, los vecinos y turistas se arriman a la playa. Pero tampoco es que corra la brisa. A remojo se está mejor. Pero el mar, hoy un espejo, también está insualmente caliente.
Fuente: Levante - EMV
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