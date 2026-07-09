Benissa registra esta noche la temperatura más alta de toda la Comunitat Valenciana

La alerta naranja por la segunda gran ola de calor en España deja altas temperaturas durante esta noche, según datos publicados por la Associació Valenciana de Meteorologia. Este jueves Aemet mantiene activado el aviso naranja por altas temperaturas en el litoral sur de València y litoral norte de Alicante. Además, Emergencias ha activado el nivel extremo de riesgo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana.

Según los datos registrados por Avamet, esta noche en Benissa se han alcanzado los 37 grados a las 0:30 horas. Esta localidad encabeza la lista de municipios que destacan por sus altas temperaturas durante esta madrugada.

Las poblaciones que han superado los 30 grados esta noche

Los siguientes en el listado son Calp y Parcent, con una máxima de 35 grados. Por otro lado, Avamet ha compartido los municipios como l'Ollería, Aielo de Malferit, Alcoy, Ontinyent, Albaida, Orihuela, Ayora, Petrer, Serra, entre otros, que han batido la mínima de 30. Además, en las tres capitales la temperatura ha oscilado entre los 28-29 grados al igual que en Catarroja, Cullera, Onda, Novelda, Casinos, Villena, Altura, Xàtiva y Requena. En este, el cuarto día de la ola de calor que afecta a nuestro país.

Esta es la previsión para hoy

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves, cuarto día de la ola de calor, el aviso naranja (peligro importante) por temperaturas máximas de 41 grados en el interior sur de Valencia, de 40 grados en el litoral sur de Valencia y de 39 grados en el litoral de Alicante y en el interior norte de Valencia.

Además, se establece aviso amarillo (peligro bajo) en el interior de Alicante por máximas de 39 grados, en el litoral norte de Valencia y el interior sur de Castellón por máximas de 37 grados, y en el litoral sur de Castellón por máximas de 36 grados.

El nivel de preemergencia de riesgo de incendios forestales es extremo en toda la Comunitat Valenciana, con alto riesgo de tormentas secas en el interior de Castellón y posibilidad en el litoral de Castellón.