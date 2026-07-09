Tercer incendio en tres días en la Marina Alta: declarado un fuego en Beniarbeig, junto al río Girona
Los bomberos del parque de Dénia ya luchan contra las llamas, que se han cogido en los cañaverales y la densa vegetación del cauce
Han logrado contener el avance del fuego y ya lo tiene perimetrado
Tercer día de ola de calor y tercer incendio. La Marina Alta no gana para sustos con el fuego. Esta tarde sobre las 15.15 horas se ha declarado un fuego en Beniarbeig. Está junto al río Girona. Las llamas han prendido en los cañaverales y la espesa vegetación del cauce. Es la partida Benihome. Los bomberos de Dénia ya luchan contra las llamas. Han logrado rápidamente contener el avance del fuego y ya lo tienen perimetrado. Han intervenido dos medios aéreos.
Han acudido patrullas de la Policía Local de Beniarbeig, de la Guardia Civil y el agente medioambiental. El fuego ha comenzado dentro del lecho del río, en un espesísimo cañaveral. Curiosamente, todo el cauce está desbrozado de cañas menos este tramo.
Tres incendios y un conato
Es el tercer incendio (también hubo un conato en Xàbia) en tres días tras los del descampado junto a la playa del Raset de Dénia y el del desguace de El Verger (se ha dado por extinguido a media mañana de hoy). De momento, no se sabe la evolución de este incendio de Beniarbeig. Sopla viento. Aprieta el calor (no tanto como ayer y el martes). Esta zona del río acumula mucha vegetación y ahora, ya avanzado el verano, está muy seca.
Fuente: Levante - EMV
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