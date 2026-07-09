Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Wasap Mazón danaAnuncios LlorcaPrograma electoral MorantUA recupera servicios informáticosNuevos hoteles AlicanteInvitados piscina comunitariaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Tercer incendio en tres días en la Marina Alta: declarado un fuego en Beniarbeig, junto al río Girona

Los bomberos del parque de Dénia ya luchan contra las llamas, que se han cogido en los cañaverales y la densa vegetación del cauce

Han logrado contener el avance del fuego y ya lo tiene perimetrado

Los bomberos sofocan las llamas en el cañaveral del río Girona

Los bomberos sofocan las llamas en el cañaveral del río Girona / A. P. F.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Beniarbeig

Tercer día de ola de calor y tercer incendio. La Marina Alta no gana para sustos con el fuego. Esta tarde sobre las 15.15 horas se ha declarado un fuego en Beniarbeig. Está junto al río Girona. Las llamas han prendido en los cañaverales y la espesa vegetación del cauce. Es la partida Benihome. Los bomberos de Dénia ya luchan contra las llamas. Han logrado rápidamente contener el avance del fuego y ya lo tienen perimetrado. Han intervenido dos medios aéreos.

Han acudido patrullas de la Policía Local de Beniarbeig, de la Guardia Civil y el agente medioambiental. El fuego ha comenzado dentro del lecho del río, en un espesísimo cañaveral. Curiosamente, todo el cauce está desbrozado de cañas menos este tramo.

Noticias relacionadas

Tres incendios y un conato

Es el tercer incendio (también hubo un conato en Xàbia) en tres días tras los del descampado junto a la playa del Raset de Dénia y el del desguace de El Verger (se ha dado por extinguido a media mañana de hoy). De momento, no se sabe la evolución de este incendio de Beniarbeig. Sopla viento. Aprieta el calor (no tanto como ayer y el martes). Esta zona del río acumula mucha vegetación y ahora, ya avanzado el verano, está muy seca.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo ventilador de Lidl para la ola de calor: “En media hora ha bajado la temperatura de mi habitación 5°C"
  2. La Ley de Bienestar animal lo confirma: los bares que no admitan perros deberán tener una señal que lo indique fuera
  3. Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Alicante-Elche para atender a un pasajero con una urgencia médica
  4. La ola de calor en Alicante obliga a Sanidad a activar la alerta roja por temperaturas de 40ºC en estos 118 municipios
  5. Va a retirar su furgoneta del depósito de Orihuela Costa y le pillan con un cargamento de 2.000 artículos presuntamente falsificados valorados en casi 53.000 euros
  6. Detienen a dos trabajadores de una discoteca de Alicante por agresión sexual a una menor y a una joven
  7. Padres de un alumno de FP de Elche denuncian que repetirá curso por pasar meses sin profesor
  8. Cazado el responsable de los vertidos fecales a la playa de l'Almadrava de El Campello

Tercer incendio en tres días en la Marina Alta: declarado un fuego en Beniarbeig, junto al río Girona

Tercer incendio en tres días en la Marina Alta: declarado un fuego en Beniarbeig, junto al río Girona

Las máximas superan otra vez los 40 grados en Alicante, con sensación de 47, tras una noche infernal... y el viernes de nuevo aviso amarillo

Las máximas superan otra vez los 40 grados en Alicante, con sensación de 47, tras una noche infernal... y el viernes de nuevo aviso amarillo

Chatarra calcinada: ya no hay llama ni humo en el incendio del desguace en El Verger

Chatarra calcinada: ya no hay llama ni humo en el incendio del desguace en El Verger

Benissa registra esta noche la temperatura más alta de toda la Comunitat Valenciana

Benissa registra esta noche la temperatura más alta de toda la Comunitat Valenciana

Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica

Una ola de calor abrasadora: la provincia de Alicante roza los 50 grados de sensación térmica

Un pavoroso fuego devora un desguace en El Verger

Un pavoroso fuego devora un desguace en El Verger

El pueblo con la fuente más grande de Alicante: ocupa una plaza entera y tiene 221 chorros

El pueblo con la fuente más grande de Alicante: ocupa una plaza entera y tiene 221 chorros

La escapada de Sara Fructuoso a un hotel alicantino que ha conquistado a sus seguidores

La escapada de Sara Fructuoso a un hotel alicantino que ha conquistado a sus seguidores
Tracking Pixel Contents