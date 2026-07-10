Fin de la ardiente ola de calor: el último incendio de Dénia lamió los muros de las viviendas

Una tregua. Esta mañana ya se puede respirar. Ha terminado la ardiente ola de calor. Y lo de ardiente no es una metáfora. La Marina Alta deja atrás el primer gran momento crítico de incendios del verano. Se han declarado cuatro y un conato en Xàbia. La rápida respuesta de los bomberos, policías y voluntarios de Protección Civil, así como la intervención temprana de medios aéreos, ha evitado que las llamas dejaran grandes daños. No obstante, los incendios han dejado situaciones de peligro. Los más amenazantes, el del desguace en el Verger (durante varias horas se tuvo que confinar en sus casas a los vecinos del municipio por el humo negro y tóxico) y los dos de Dénia, ya que se originaron en descampados que lindan con viviendas y urbanizaciones.

Las llamas llegaron a entrar en una propiedad, pero las apagaron rápidamente / A. P. F.

Los dos últimos incendios, los del cauce del río Girona en Beniarbeig y el del Camí de la Bota y la Vía Verde en Dénia, se dieron por extinguidos anoche a las 22.18 horas.

Esta mañana, además, se han reabierto los parques naturales (el Montgó, por ejemplo). Queda atrás la sofocante ola de calor.

Descampado calcinado con el Montgó al fondo / A. P. F.

El último incendio, el de Dénia, lamió los muros de varias viviendas situadas en este flanco oeste del centro urbano de Dénia y entre la salida de la carretera de Ondara y el Camí de Gandia. Las llamas se propagaron con rapidez. Hoy el terreno calcinado rodea estas casas rurales. El fuego y, sobre todo, el humo también se echaban encima del hospital HCB Dénia y de varias urbanizaciones. La rápida extinción conjuró el peligro. Las llamas saltaron la Vía Verde. En los terrenos que han ardido había maleza y cañas, vegetación seca y que arde facilmente.

Antigua caseta de riego, calcinada / A. P. F.

Llamas próximas a las viviendas

El peligro fue que las llamas estaban próximas a las viviendas. Lo mismo ocurrió en el primer incendio, el del martes, el que inició la cadena de cuatro fuegos que se han declarado en la Marina Alta durante la ola de calor.

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Terrenos calcinados y, al fondo, el hospital privado / A. P. F.

Ese primer fuego en Dénia incluso saltó la carretera y prendió en un tramo del cordón dunar de la playa del Raset, que se desalojó.