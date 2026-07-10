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Las hamacas, las sombrillas y toda la pesca llegan, por fin, a las calas y playas de Xàbia

Las adjudicatarias despliegan a todo correr los servicios de playa, chiringuitos incluidos, tras retrasarse el contrato municipal y no resolverse hasta ahora

El camión pluma descarga las hamacas este jueves de buena mañana en la cala de la Barraca

El camión pluma descarga las hamacas este jueves de buena mañana en la cala de la Barraca / Levante-EMV

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

De buena mañana. A los adjudicatarios de los servicios de temporada y de playa de Xàbia les ha tocado correr. Este jueves, a primerísima hora, que es cuando todavía no está la orilla atestada de turistas, el empresario que ha logrado la concesión de las hamacas y sombrillas de la cala de la Barraca (el Portitxol) se ha pegado junto a sus trabajadores un buen curro. Montar a toda prisa. El verano está que arde y no había hasta ahora una "maldita" sombra de alquiler bajo la que cobijarse. Pero, por fin, las calas y playas de Xàbia se ponen al día. Y los bañistas lo agradecen. Muchos bajan cargados (en las calas hay, si no se madruga, que bajar caminando un buen trecho) con sus propias sombrillas y sillas plegables. Pero otros muchos prefieren alquilar y olvidarse de los cachivaches.

Ha costado dios y ayuda. Lo mismo pasa en Dénia con las boyas, que todavía están por instalar. Sacar adelante los contratos de temporada es cruzar los dedos y esperar a que los plazos se cumplan (y se aceleren lo posible) y ninguna empresa presente un recurso y lo paralice todo.

Ansia de chiringuito

Xàbia empezó el verano sin chiringuitos en las playas (en el Primer Muntanyar) y con los bañistas buscando y no encontrando sombrillas, hamacas o patinetes flotantes de alquiler. Pero, como ya avanzó el lunes este diario, el concurso, por fin, se había resuelto y los concesionarios ya podían intentar recuperar el tiempo perdido. Lo primero que se empezó a montar fueron los dos chiringuitos. Hay ansia de chiringuito. Luego el adjudicatario de los kayaks en el Primer Muntanyar también desplegó el negocio. Y los concesionarios de las sombrillas y hamacas se han afanado igualmente.

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Este fin de semana las calas y playas ya tendrán de todo. El verano corre que se las pela. Estos servicios llegan cuando las playas y calas ya están a tope y el estío ha dejado sofocantes olas de calor.

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Fuente: Levante - EMV

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