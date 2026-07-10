5 pueblos de Alicante imprescindibles para decir que conoces la Costa Blanca

La Costa Blanca es mucho más que una sucesión de playas, calas y paseos marítimos. Aunque el Mediterráneo es su gran reclamo, el litoral alicantino y su interior esconden pueblos con una identidad muy marcada, capaces de resumir en pocos kilómetros buena parte de lo que hace especial a esta zona: historia, gastronomía, arquitectura popular, miradores, tradición marinera y paisajes que cambian por completo entre la montaña y el mar.

Para decir que se conoce de verdad la Costa Blanca no basta con quedarse en sus destinos más turísticos ni con elegir solo una playa para pasar el día. Hay lugares que funcionan casi como una ruta de iniciación para entender la provincia de Alicante: pueblos colgados en la roca, fachadas de colores junto al agua, cascos antiguos blancos, castillos sobre el mar y una gastronomía que forma parte del viaje. Estos cinco municipios forman un recorrido perfecto para descubrir esa mezcla de postal mediterránea y carácter local.

El Castell de Guadalest

El primer lugar de la ruta es El Castell de Guadalest, uno de los pueblos más singulares del interior alicantino. Su casco histórico parece esculpido directamente en la roca y se asoma al valle con una imagen difícil de olvidar: casas encajadas en la montaña, restos defensivos, calles estrechas y el embalse de agua turquesa al fondo. Subir hasta el castillo permite contemplar una de las vistas más conocidas de la provincia, con la lámina de agua rodeada de montañas.

Castillo de Guadalest. / ED

Además, este sábado el municipio celebra su Noche Romántica, una cita con ambientación especial, música instrumental, photocall en el Portal de Sant Josep y cenas en bares y restaurantes participantes. Es una ocasión perfecta para descubrir Guadalest con otra luz, cuando el patrimonio y el paisaje se combinan con un ambiente pensado para pasear sin prisa.

La Vila Joiosa

La segunda parada es La Vila Joiosa, una localidad que resume como pocas la relación entre la Costa Blanca y el Mediterráneo. Su imagen más reconocible está en las casas de pescadores de colores frente al mar, una hilera de fachadas vivas que se ha convertido en una de las postales más fotografiadas de Alicante. La tradición cuenta que esos colores ayudaban a los marineros a identificar sus viviendas desde el agua, aunque hoy forman parte de la identidad visual de la ciudad.

Playa de La Vila Joiosa / INFORMACIÓN

Pasear por el casco antiguo, acercarse al paseo marítimo y detenerse ante esas fachadas es casi obligatorio. A ello se suma su tradición chocolatera, con una historia industrial muy ligada al cacao y a marcas que han hecho de La Vila un destino dulce además de marinero. Es un lugar de luz intensa, gastronomía y color.

Calp

La tercera parada lleva hasta Calp, dominada por una silueta imposible de confundir: el Peñón de Ifach. Esta enorme mole de roca, convertida en parque natural, se eleva junto al mar y marca todo el paisaje del municipio. Es el gran icono de Calpe y una de las imágenes más reconocibles de la Costa Blanca. Desde sus alrededores se pueden contemplar playas, salinas, puerto pesquero y una línea de costa que combina naturaleza y actividad turística.

Una vista del Peñón de Ifach, con la playa Arenal Bol en primer término. / Javier Di Iorio Fernandez

Pero Calp no es solo el peñón. Su casco antiguo ofrece calles con murales, rincones de color, plazas tranquilas y restos de su pasado marinero. La visita puede completarse con un paseo por las salinas, una comida junto al puerto o una ruta por sus miradores.

Altea

La cuarta parada es Altea, probablemente uno de los pueblos más buscados por quienes quieren encontrar la imagen más mediterránea de Alicante. Su casco antiguo, situado en alto, está formado por calles empedradas, fachadas blancas, cuestas, buganvillas y miradores abiertos al mar. En lo alto aparece la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo, con sus cúpulas azules y blancas, una estampa que muchos comparan con la de algunas islas griegas.

Vista aérea del puerto de Altea con el Club Náutico de Altea en primer término. / Marketing WAM

Altea invita a caminar despacio, entrar en pequeñas tiendas, detenerse en sus plazas y mirar el Mediterráneo desde sus balcones naturales. Es un pueblo que combina belleza, calma y vida cultural, con una presencia importante de artistas, talleres y galerías. Si la Costa Blanca tuviera una joya reconocible por su luz y su estética, Altea estaría siempre entre las primeras candidatas.

Dénia

La ruta termina en Dénia, un final perfecto porque reúne historia, mar y gastronomía en un mismo destino. Su castillo, situado sobre una colina junto al puerto, recuerda la importancia estratégica de la ciudad a lo largo de los siglos y ofrece una de las mejores vistas sobre el litoral y el casco urbano. Dénia permite combinar una visita patrimonial con un paseo por el puerto, el barrio marinero, las playas o el entorno del Montgó.

Pero su gran valor añadido está en la cocina. En 2015 fue declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, un reconocimiento que pone en valor la cultura culinaria de la Marina Alta, sus productos locales, la pesca, la huerta y la tradición mediterránea. Comer en Dénia no es un complemento del viaje: es parte esencial de la experiencia.

Guadalest, La Vila, Calp, Altea y Dénia forman una ruta muy completa para entender por qué la Costa Blanca es uno de los grandes destinos del Mediterráneo español. Cada uno aporta algo distinto: la montaña y el embalse, el color marinero, la fuerza del peñón, la postal blanca y azul, y una cocina reconocida internacionalmente.

Noticias relacionadas

Se pueden visitar en escapadas separadas o unirlos en un recorrido de varios días por la provincia de Alicante. Lo importante es no quedarse solo en lo más turístico. Para decir que conoces de verdad la Costa Blanca, hay que subir a sus castillos, perderse por sus cascos antiguos, mirar el mar desde sus miradores y sentarse a la mesa para probar lo que cada pueblo cuenta también a través de sus sabores.