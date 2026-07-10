Tirón de orejas del Síndic al tripartito de Calp por negar a un concejal hospitalizado participar telemáticamente en el pleno

Avanza la tecnología. Lo de hacer los plenos telemáticamente ya funcionó durante el confinamiento por la pandemia. Pero el Ayuntamiento de Calp, para la circunstancia especial de dar voz y voto a un edil hospitalizado, volvió a los viejos tiempos de estar en carne y hueso a la fuerza. El concejal del PP Paco Avargues se quedó esperando en el hospital a que le contestaran a su petición de tener voz y voto a distancia y de intervenir telemáticamente en el pleno. En la era de la comunicación, el edil popular no le dieron respuesta. Se tuvo que contentar con seguir el pleno, y fue un pleno de mucha tralla (se corrigió la "injusta" tasa de la basura), por youtube desde la habitación del hospital.

Ahora el Síndic de Greuges le ha estirado de las orejas al gobierno local (Somos Calpe, PSPV y Compromís). Aquel pleno ordinario se cambió de día. Lógico. Falleció el padre de Guillermo Sendra, del PSPV y primer teniente de alcalde. La alcaldesa, Ana Sala, puso nueva fecha. Coincidía con el ingreso de Avargues, quien tenía programada una intervención quirúrgica. El concejal pidió conectarse desde la habitación del hospital. No le contestaron. El PP, en el pleno, dijo que se abstendría en todos los puntos para expresar su enfado. Denunció que se coartaba el derecho a la participación de un concejal.

El Síndic recomienda al ayuntamiento que modifique el reglamento orgánico municipal y permita "la posibilidad de asistencia telemática y votación remota en los plenos y comisiones de gobierno por causa de enfermedad o intervención quirúrgica debidamente justificadas". También reprocha que no se cumpliera el deber legal de contestar a la solicitud que presentó el concejal Paco Avargues. Advierte que no se puede aplicar en este caso la norma genérica de que hay tres meses para contestar. Asegura que el concejal tenía todo el derecho del mundo a recibir "una respuesta expresa y motivada" antes de que se celebrase el pleno. También apunta que el propio secretario municipal, al responder al Síndic, admitió que en las juntas de gobierno "son varios los casos en los que asisten los tenientes de alcalde y la propia alcaldesa de manera telemática".

Noticias relacionadas

Desconectado de un derecho fundamental

Por tanto, los medios técnicos existen y se le pudo dar voz y voto telemáticamente al concejal hospitalizado. No se hizo y el Síndic le afea ahora al ayuntamiento que dejara al edil esperando respuesta y lo desconectara de su derecho fundamental de intervenir en el pleno.