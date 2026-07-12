La UPV avista un récord de 127 rorcuales frente a las costas de la Marina Alta

Un equipo de investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha avistado 127 rorcuales comunes frente a las costas de la Marina Alta durante la campaña de investigación desarrollada este año. Se trata del segundo animal más grande del planeta, solo por detrás de la ballena azul, y la cifra supone uno de los mejores resultados obtenidos por el proyecto.

La campaña comenzó el 25 de mayo y finalizó el 6 de julio. Durante este periodo, los investigadores lograron identificar mediante drones a más de un centenar de rorcuales, incorporando nuevos ejemplares al catálogo de seguimiento de la especie. Además, obtuvieron seis muestras de soplo utilizando técnicas no invasivas.

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Una especie en peligro en el Mediterráneo

El rorcual común es el segundo animal más grande del planeta, solo superado por la ballena azul, y es uno de los cetáceos más habituales del Mediterráneo durante la migración primaveral. Sin embargo, la especie está catalogada como "En peligro" por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en esta región. Según la UPV, la información recopilada durante esta campaña permitirá conocer mejor su población, sus movimientos migratorios y su comportamiento, con el objetivo de reforzar las medidas para su conservación.