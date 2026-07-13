La cala más secreta de Xàbia: escondida dentro de una cueva y con las aguas más claras de la costa de Alicante

En verano, casi todo el mundo busca lo mismo: un buen chapuzón en el mar, agua limpia y un lugar donde desconectar del calor. La costa de Alicante ofrece kilómetros de playas, paseos marítimos, chiringuitos y arenales familiares, pero en los meses de julio y agosto los destinos más conocidos suelen llenarse desde primera hora. Encontrar un hueco para la toalla, aparcar cerca o bañarse sin demasiada gente alrededor puede convertirse en una tarea difícil.

Por eso hay viajeros que prefieren alejarse de las grandes playas y buscar rincones pequeños, escondidos y casi secretos. Son lugares sin servicios, sin carteles llamativos y sin accesos cómodos, pero precisamente ahí está parte de su encanto. Calas de roca, cuevas abiertas al mar, paredes de acantilado y aguas transparentes forman ese otro Mediterráneo que no se encuentra por casualidad: se descubre con paciencia, respeto y una buena planificación.

Cala Paradís

Uno de esos rincones es Cala Paradís, en Xàbia. Es una de las calas más desconocidas del municipio y se sitúa entre el Cap Negre y la Punta Plana, en un tramo de litoral abrupto y espectacular. Se trata de una pequeña cala escondida entre acantilados, con acceso únicamente por mar y sin posibilidad segura de llegar a pie o en coche. Esa dificultad es, al mismo tiempo, lo que ha permitido que conserve su carácter íntimo y poco masificado frente a otras calas mucho más populares como la Granadella,el Portitxol o Ambolo.

Lo que hace especial a Cala Paradís es su aspecto casi irreal. No es una playa convencional, sino un pequeño abrigo de piedras y agua turquesa bajo una gran oquedad de roca, como si fuera una playa dentro de una cueva. En días de mar calmada, la transparencia del agua deja ver el fondo de roca y grava, y la luz que entra entre los acantilados crea una mezcla de sombras, azules y verdes que explica su nombre. Según parece, este rincón se hizo visible como cala tras la borrasca Gloria de enero de 2020, un temporal que transformó parte del litoral mediterráneo y arrastró cantos rodados hasta configurar este pequeño espacio.

Cómo llegar

Llegar hasta allí exige hacerlo por mar y con prudencia. Una de las referencias habituales es salir desde el entorno de Cala del Pom en dirección al mirador de Cap Negre, continuar bordeando el litoral y desviarse hacia el rincón escondido tras pasar ese tramo, cruzando un pequeño islote de piedra. En paddle surf, a ritmo lento o normal, el trayecto puede rondar los 40 minutos, aunque el tiempo dependerá siempre del estado del mar, la experiencia de quien rema y las condiciones de viento. También puede alcanzarse en kayak, en excursiones guiadas, en moto de agua con guía o en embarcación, siempre respetando las zonas de baño, la seguridad marítima y el entorno natural.

Lugar secreto

La visita no debe improvisarse. Cala Paradís no tiene socorristas, duchas, papeleras, restaurantes ni acceso de emergencia sencillo, por lo que conviene ir solo en días de mar tranquila, consultar la previsión, evitar el viento de tierra o el oleaje, llevar agua, comida, protección solar, calzado de roca y una bolsa para recoger todos los residuos. Su tamaño reducido hace que cualquier exceso se note mucho: unas pocas embarcaciones mal fondeadas, basura abandonada o grupos demasiado numerosos pueden romper la fragilidad del lugar. La mejor forma de disfrutarla es pasar un rato, bañarse, hacer snorkel si el mar lo permite y marcharse dejando el espacio igual o mejor que se encontró.

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Cala Paradís no es solo una cala bonita; es la prueba de que Xàbia todavía guarda rincones capaces de sorprender incluso a quienes creen conocer toda su costa. Su acceso limitado, su origen reciente, sus paredes de roca y sus aguas claras la han convertido en uno de esos secretos que circulan de boca en boca entre amantes del kayak, el paddle surf y las calas escondidas. Este pequeño rincón es para quienes entienden que algunos paisajes solo mantienen su magia si se visitan con cuidado. En una costa cada vez más fotografiada, Cala Paradís sigue siendo uno de esos sitios que no se encuentran: se descubren.