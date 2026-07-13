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El alcalde de Dénia no es de salir por peteneras: lo suyo, las habaneras

A Rafa Carrió, resignado a disfrutar como público de la "Cantada d'Havaneras" (cosas del cargo), lo convencieron de que, un año más, subiera al escenario a cantar: "¿Y qué queréis que os diga? Si escucharlas ya es un lujo, compartirlas con estas voces es un privilegio"

El alcalde de Dénia dio el do de pecho

El alcalde de Dénia dio el do de pecho / Ajuntament de Dénia

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Dénia

La "Cantada d'Havaneres" (este año la XXVII edición) maravilla a Rafa Carrió, el nuevo alcalde de Dénia. Participa con la Rondalla Daniya. Si su antecesor, Vicent Grimalt, es más de trompeta, instrumento que tocaba en la banda de música, Carrió es de dar el do de pecho. Pero este año se había resignado a disfrutar las habaneras desde el público. Cosas del cargo. "Y ya estaba bien contento". Pero, al final, le pidieron que cantara y no se pudo resistir. "Me enredaron y acabé subiendo al escenario", ha explicado en sus redes. "¿Y qué queréis que os diga? Si escucharlas es un lujo, compartirlas con estas voces es un privilegio".

Rafa Carrió volvió a disfrutar de subirse al escenario y cantar las habaneras

Rafa Carrió volvió a disfrutar de subirse al escenario y cantar las habaneras / Ajuntament de Dénia

Rafa demostró que no ha perdido ni un punto de afinación: voz profunda y melodiosa. "Gracias a la Rondalla Daniya y al Grup Piccola Sereneta por regalarnos otro noche de esas que hacen estimar más todavía esta tradición", ha destacado el alcalde, que volvió a emocionarse al entonar el "O sole mio": "Sabéis que es una de las canciones que más me tocan el corazón".

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Pues sí, el nuevo alcalde de Dénia (entró el 20 de junio) no es de salir por peteneras (por los cerros de Úbeda), sino de salir por habaneras y cantarlas en una noche de Festa Major en el histórico puerto dianense.

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Fuente: Levante - EMV

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