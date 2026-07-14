"Cerrado por vandalismo": los destrozos y una pelea en una panadería de Moraira enturbian las fiestas

La panadería está cerrada. Y el cartel que los dueños han puesto en el escaparate es muy explícito: "Cerrado por vandalismo". Una pelea y los destrozos en este negocio de Moraira han enturbiado las fiestas. Y las reacciones del Ayuntamiento de Teulada Moraira y de la comisión de fiestas han sido muy distintas. El consistorio ha lanzado un comunicado oficial en el que expresa su "firme condena" a los hechos ocurridos la mañana del domingo. El ayuntamiento manifiesta su rechazo "a cualquier acto de violencia o comportamiento que altere la convivencia" en las fiestas. Hace un llamamiento a que la celebración transcurra con responsabilidad, tolerancia y civismo.

Mientras, la comisión de fiestas deja entrever que la cosa se ha magnificado. Lamenta lo que ocurrió y los "perjuicios ocasionados" (los destrozos en la panadería), pero asegura que lo que pasó fue "un incidente puntual y de carácter estrictamente personal". "Aunque alguna de las personas implicadas forme parte de la comisión, sus actuaciones son exclusivamente individuales y no representan al conjunto de los festeros ni los valores que defendemos", sostiene la comisión.

Sí, las visiones del ayuntamiento y de la comisión de fiestas distan mucho. Mientras, este martes están citados en el juzgado de instrucción número 2 de Dénia los implicados. Se les acusa de un delito leve de lesiones.

¿Qué pasó? Ni el ayuntamiento ni la comisión han querido entrar en detalles. También los dueños de la panadería guardan silencio, aunque el cartel del escaparate es rotundo. A quienes pasan por delante de este local de Moraira les llama mucho la atención lo de "cerrado por vandalismo".

La riña en la panadería

Y el desencadenante de la pelea fue, según ha podido saber este diario, absolutamente trivial. Las fuentes consultadas han explicado que el domingo, de buena mañana y tras una noche de fiesta, un festero y su novia acudieron a la panadería a comprar algo de comer. Estaban hambrientos. El joven llevaba el peto de la comisión. El dependiente se habría negado a atenderlo ya que iba sin camiseta. Pidió la novia. A la hora de pagar, fue el festero el que sacó la tarjeta. Y el dependiente de nuevo le habría dicho que no lo atendía. El chaval habría perdido los estribos y se enzarzó con el trabajador. El festero y la novia salieron ya a la calle y habrían llegado dos compañeros de comisión. El joven descubrió entonces que su novia tenía salpicaduras de sangre en la camiseta y, enardecido, volvió a irrumpir en la panadería. Los otros dos festeros habrían intentado, al principio, frenarlo, pero no lo lograron y entraron tras él en el local. La trifulca fue a más. Hubo destrozos en el negocio. Intervino la Guardia Civil.

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Las grabaciones de las cámaras de la calle y las declaraciones de este martes en el juzgado aclararán qué ocurrió. Lo que es seguro es que este altercado ha enturbiado las fiestas y ha puesto de evidencia la falta de sintonía entre el ayuntamiento y la comisión de fiestas. Discrepan abiertamente en la trascendencia de lo que pasó.