Mitad de julio y las playas de Dénia siguen sin balizar

Sacar adelante los contratos de temporada cuesta una barbaridad. 14 de julio y las playas de Dénia siguen sin balizar. Lo mismo pasó en Xàbia el pasado verano. Ahora cambian las tornas. En Xàbia, el PSOE puso el pasado año el grito en el cielo. Allí gobierna el PP. Y en Dénia, donde gobiernan PSPV y Compromís, es el PP el que advierte, con razón, que es del todo anómalo que el verano y la campaña turística estén en pleno apogeo y el extensísimo litoral dianense continúe sin boyas.

Los populares han recordado que su concejal Carlos Barona ya la pasada semana advirtió en las redes sociales del "grave riesgo que supone mantener las playas sin señalización marítima obligatoria" ahora que las playas está a tope de bañistas y las embarcaciones de recreo surcan las aguas dianenses.

El PP asegura que "cada día se observan embarcaciones acercándose e incluso entrando en la zona utilizada por los bañistas, una circunstancia que incrementa notablemente el riesgo de accidente".

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Exigen al nuevo alcalde que intervenga

“Nos tememos que, si no se actúa de inmediato, pueda producirse una desgracia que habría sido perfectamente evitable. Es inconcebible que a estas alturas del verano las boyas sigan sin estar colocadas y que no exista una delimitación clara entre la zona de baño y la destinada a las embarcaciones de recreo”, señalan los populares, que atribuyen que no estén instaladas las boyas, "una gran irresponsabilidad", a la "falta de previsión" del gobierno local. Y exigen al nuevo alcalde, Rafa Carrió, de Compromís, que "intervenga de forma inmediata" y ordene al concejal de Playas, el socialista Pepe Doménech, que "proceda sin más demora a la instalación del balizamiento".

Fuente: Levante - EMV