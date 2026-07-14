Rafa Carrió, alcalde de Dénia: "La tasa turística no frena que la gente nos visite y nos ayudaría a financiar y mejorar los servicios"

Rafa Carrió, de Compromís, no lleva todavía ni un mes de alcalde de Dénia (el pleno de investidura fue el pasado 20 de junio) y ya abre el melón (fruta muy veraniega) de la tasa turística. "Está demostrado que no frena que la gente nos visite. Nadie ha dejado de ir a donde sí se aplica. Además, nos serviría para financiar y mejorar servicios. Somos una ciudad de 50.000 vecinos que en verano supera los 150.000 habitantes. Creo que debemos poner sobre la mesa la tasa turística". El alcalde llama a dejar atrás los prejuicios sobre la tasa y a buscar consensos, pero deja clara su opinión: "La limpieza de las playas, la limpieza de todo el pueblo, el transporte público, la policía... son muchas cosas que ahora tenemos que pagar con los impuestos. Significaría un alivio tener otra vía de financiación".

En otro verano en el que el litoral de la Marina Alta vuelve a sufrir masificación, el alcalde de Dénia aboga por "el equilibrio". "Debemos mantener el equilibrio entre los residentes y quienes nos visitan. El turismo es nuestra primera fuente de ingresos, pero no podemos perder la identidad, aquello que somos como pueblo. Debemos preservar nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio. Somos una ciudad segura. Y es importante mantener la vida en los barrios, nuestras tradiciones y la esencia de lo que somos".

El nuevo alcalde afirma que está "muy ilusionado". "Tenemos definidos los proyectos y la hoja de ruta. Lo que vamos a hacer en este año escaso está programado y estructurado. Al equipo (el pacto de PSPV y Compromís) también lo veo ilusionado y con muchas ganas".

Ha cambiado el estilo. Rafa Carrió quiso subrayarlo al reunirse en su primera semana en el cargo con todos los portavoces de la oposición (Pepa Font, del PP; Mario Vidal, de Gent de Dénia, y Félix Redondo, de Vox). Vicent Grimalt, del PSPV y anterior alcalde, marcaba distancias con estos grupos (sobre todo con la ultraderecha). El nuevo alcalde asegura que los valores son irrenunciables, pero que eso no significa dejar de hablar con todos. "Soy cercano y social. Ahora me dicen que, como soy alcalde, cambiaré. Lo que yo creo es que es ahora cuando debo ser todavía más cercano. Es normal que se perciba otro talante. Vicent y yo somos dos personas diferentes, representamos a dos partidos diferentes y tenemos caracteres diferentes. Eso se debe notar en la alcaldía".

El nuevo alcalde revela que ha "institucionalizado" lo que él llama "la llibreteta de Sebastià". Recuerda que Sebastià Garcia, que fue alcalde por la UPV entre 1991 y 1995 y 1997 y 1999, llevaba una libreta e apuntaba todo aquello que le decían los vecinos. "Ahora, claro, lo hacemos de una forma más automatizada y moderna, pero el espíritu es el mismo: cercanía, escuchar y hacer aquellas pequeñas cosas que benefician a mucha gente".

No hay tiempo que perder. Queda un suspiro para las próximas elecciones. Rafa Carrió es consciente, pero advierte que encara estos meses como "una oportunidad". "Ya he pedido una reunión con la conselleria para intentar desbloquear la residencia. Debemos movernos. Mientras, tenemos el proyecto del pabellón de deportes y el suelo. Nos falta la financiación. No podemos esperar a que nos toque la lotería. Iremos a dónde haga falta. Ya tengo cerrada una visita en Bruselas. También tenemos que reunirnos con la conselleria y darle un empujón al centro de formación profesional Gent de Mar".

La urgencia de la vivienda a precios asequibles

El nuevo alcalde recalca que la FP ofrece oportunidades laborales para los jóvenes de Dénia. Aboga por construir un futuro en el que los jóvenes puedan vivir y trabajar en su ciudad. Y surge, claro, el problema de la vivienda.

"Una vía es desarrollar nuestro plan estructural y crear vivienda de protección pública. Y la otra es aprovechar las casi 300 viviendas de la Sareb en Dénia. Sería un gran balón de oxígeno. También está el proyecto de hacer un parque de VPP en los terrenos de las antiguas casas de los ferroviarios. Cuanto antes salga todo esto adelante, mejor", detalla Rafa Carrió, que insiste en que la formación (la ciudad universitaria es uno de los grandes proyectos del pacto de PSPV y Compromís), los sueldos dignos y la vivienda a precio asequible son los pilares de una Dénia de futuro para sus jóvenes.

Otro proyecto clave para Compromís es el Espai Polivalent. "Iba en el Bosc de Diana, pero allí se ha paralizado. Tenemos un lugar alternativo. Dénia necesita un espacio donde pueda reunirse el mundo festero, deportivo y social".

Noticias relacionadas

Rafa Carrió asiente cuando se le apunta que Dénia es una ciudad cosmopolita y de identidad valencianista. "Esos valores los vamos a plasmar en el día a día".