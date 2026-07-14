Xàbia ya cuenta con una nueva balsa de extinción de incendios y cubre todos sus frentes forestales: el Montgó, la Granadella y ahora el Tossal Gros

Xàbia completa el triángulo de la extinción de incendios. Ya contaba con balsas de recarga (las que utilizan los helicópteros para recoger el agua que arrojan sobre las llamas) en la Granadella y la Plana, en el Montgó. Ahora, con el nuevo depósito, situado en la partida de Covatalles, también se cubre otro gran frente forestal, el de la montaña del Tossal Gros. En cada vértice del triángulo natural, una balsa de extinción. Además, este último depósito se halla en una zona crítica este verano. Está junto a Tarraula y Lluca, en cuyas pinadas Protección Civil, la Policía Local y los bomberos han sofocado rápidamente desde la tarde de Sant Joan tres incendios. La reiteración es sospechosa. En Xàbia, municipio que ha sufrido terribles incendios (en septiembre se cumplen 10 años del que arrasó la Granadella y obligó a desalojar a más de mil vecinos), no se baja la guardia con el fuego.

La alcaldesa y el coordinador helicópteros han visitado esta mañana el nuevo depósito de extinción de incendios / Levante-EMV

La alcaldesa, Rosa Cardona, ha visitado hoy el nuevo depósito de agua habilitado en la partida de Covatelles para reforzar los medios de extinción de incendios forestales. Durante la visita ha estado acompañada por responsables del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, Bomberos de Dénia, miembros de la Policía Local de Xàbia, Protección Civil y el concejal de Emergencias, Juan Ortolá.

La nueva infraestructura cuenta con una capacidad de 500 metros cúbicos, equivalentes a 500.000 litros de agua, y permitirá realizar alrededor de 500 descargas de helicóptero mediante bolsa bambi durante las labores de extinción, mejorando así la rapidez y eficacia de la respuesta ante un posible incendio forestal.

La actuación forma parte de la estrategia de prevención impulsada por el Ayuntamiento de Xàbia para minimizar el riesgo de incendios y reforzar la seguridad del municipio, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal. Con este depósito sumarían 3 los exitentes en el municipio junto al de la Plana y al de la Granadella.

Además, este nuevo depósito se suma a otras actuaciones que ya se han desarrollado durante los últimos meses, como los trabajos de limpieza forestal en el Camí Vell de Teulada, la zona de la Granadella y el Parque Natural del Montgó. Asimismo, se incorpora a la habilitación de la pista forestal de la Plana, con salida por la calle Penàguila, una actuación que mejora tanto la accesibilidad para los servicios de emergencia como las vías de evacuación en caso de necesidad.

La prevención, coordinación y planificación

La alcaldesa ha destacado la importancia de seguir invirtiendo en prevención, coordinación y planificación. «Cada actuación que realizamos nos permite estar mejor preparados ante cualquier emergencia. La prevención es la mejor herramienta para proteger nuestro patrimonio natural y garantizar la seguridad de nuestros vecinos», ha señalado.

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Desde el Ayuntamiento de Xàbia se continuará impulsando nuevas actuaciones incluidas en los planes de prevención de incendios y de emergencias municipales, en estrecha colaboración con todas las administraciones y los cuerpos de seguridad y emergencias, con el objetivo de seguir reforzando la capacidad de respuesta y la protección del entorno natural del municipio.

Fuente: Levante - EMV