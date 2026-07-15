Más que un colegio: una educación que abre puertas en España y en el mundo

Elegir colegio es una de las decisiones más importantes para cualquier familia. Y cada vez son más los padres que, además de buscar un buen nivel académico, quieren que sus hijos crezcan dominando el inglés, desarrollando competencias para la vida y accediendo a las mejores oportunidades, tanto en España como en el extranjero.

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Una inmersión lingüística desde los primeros años

En Lady Elizabeth School, la inmersión en inglés comienza desde los primeros años y forma parte de la vida diaria. El inglés no se aprende únicamente en clase: es el idioma en el que los alumnos trabajan, colaboran y se comunican.

A ello se suma un sólido aprendizaje del español desde Infantil y la posibilidad de estudiar francés o alemán en Secundaria, formando alumnos verdaderamente multilingües y preparados para desenvolverse en cualquier entorno internacional.

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Acceso a las universidades españolas

Pero las familias también buscan tranquilidad. Por eso, Lady Elizabeth School ofrece tanto el currículo británico como la Sección Española, permitiendo a los alumnos obtener las titulaciones necesarias para acceder a las universidades españolas sin renunciar a una educación internacional.

Un futuro académico sin fronteras

Ubicación de Lady Elizabeth School en Google Maps.

Al mismo tiempo, los excelentes resultados académicos de nuestros estudiantes les abren las puertas de universidades de prestigio en países como Reino Unido, España, Países Bajos, Estados Unidos y muchos más, demostrando que una educación internacional multiplica las opciones de futuro.