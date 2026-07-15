Se hunde un barco pesquero en el puerto de Xàbia: llevaba 5 años abandonado y estaba "okupado"
El vertido de aceite es mínimo, el poco que quedaba en la sentina, y no hay riesgo de contaminación
La embarcación es de madera y, en sus años de actividad, se dedicaba a la pesca de cerco de sardina y boquerón
Un naufragio que se veía venir. Esta noche se ha ido a pique un pesquero en el puerto de Xàbia. Estaba atracado. Llevaba abandonado unos 5 años y dentro vivía una persona sin hogar. La embarcación estaba "okupada". Lo que se temía esta mañana es que se hubiera producido un vertido de combustible y aceite. No hay riesgo de contaminación. La pequeña e iridiscente mancha que se ha formado junto al barco es del mínimo aceite que quedaba en la sentina. No se ha tenido que activar el protocolo anticontaminación (el puerto cuenta con mantas que absorben los vertidos).
La persona que vivía en el barco ha podido salir antes de que se hundiera. Se ha quedado sin el precario techo bajo el que se refugiaba. Era consciente del peligro de que se fuera a pique. El pesquero sufría una vía de agua y su "morador" tenía que achicar agua todos los días. La sacaba con cubos.
Falta de relevo generacional
La embarcación es de madera. Se dedicaba a la pesca de cerco. En sus buenos tiempos, su tripulación salía a la sardina y el boquerón. El patrón y propietario murió hace unos años. El pesquero quedó amarrado en el muelle y abandonado. La falta de relevo generacional es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la pesca tradicional.
Esta mañana ya han acudido a tomar fotografías del barco hundido técnicos de Puertos, de Salvamento Marítimo y de la empresa de limpieza de Xàbia, Tetma. El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, también ha estado comprobando que no había riesgo de contaminación. Mientras, la alcaldesa, Rosa Cardona, está haciendo gestiones con la conselleria para que se retire la embarcación.
Fuente: Levante - EMV
- Rescatan de madrugada a una pareja de 20 años tras quedar atrapada en una zona de difícil acceso de la Sierra de Orihuela
- Un joven de Elda deja atrás su vida en Alicante para montar un bar en un pueblo de Cuenca de poco más de veinte habitantes
- Un terremoto despierta a Torrevieja: el temblor se deja sentir a primera hora en la laguna salada
- Un vuelo de Ryanair que partió de Manchester con destino Alicante se desvía a París por una emergencia
- Me siento extranjero en la ciudad en la que me he criado': el mensaje sobre el centro de Alicante que abre debate en redes
- Vuelve la alerta roja a Alicante: Sanidad pone hoy en riesgo alto a 23 municipios de la provincia
- Desalojan a unas 50 familias 'estafadas' de un hotel 'fantasma' de La Mata en Torrevieja : 'No somos okupas, somos víctimas de fraude
- El incendio de varios coches en El Campello, origen de una gran columna de humo negro