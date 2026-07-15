Se hunde un barco pesquero en el puerto de Xàbia: llevaba 5 años abandonado y estaba "okupado"

Un naufragio que se veía venir. Esta noche se ha ido a pique un pesquero en el puerto de Xàbia. Estaba atracado. Llevaba abandonado unos 5 años y dentro vivía una persona sin hogar. La embarcación estaba "okupada". Lo que se temía esta mañana es que se hubiera producido un vertido de combustible y aceite. No hay riesgo de contaminación. La pequeña e iridiscente mancha que se ha formado junto al barco es del mínimo aceite que quedaba en la sentina. No se ha tenido que activar el protocolo anticontaminación (el puerto cuenta con mantas que absorben los vertidos).

El pesquero llevaba 5 años abandonado y se había convertido en refugio de un "sintecho" / A. P. F.

La persona que vivía en el barco ha podido salir antes de que se hundiera. Se ha quedado sin el precario techo bajo el que se refugiaba. Era consciente del peligro de que se fuera a pique. El pesquero sufría una vía de agua y su "morador" tenía que achicar agua todos los días. La sacaba con cubos.

Falta de relevo generacional

La embarcación es de madera. Se dedicaba a la pesca de cerco. En sus buenos tiempos, su tripulación salía a la sardina y el boquerón. El patrón y propietario murió hace unos años. El pesquero quedó amarrado en el muelle y abandonado. La falta de relevo generacional es una de las grandes amenazas a las que se enfrenta la pesca tradicional.

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Esta mañana ya han acudido a tomar fotografías del barco hundido técnicos de Puertos, de Salvamento Marítimo y de la empresa de limpieza de Xàbia, Tetma. El concejal de Medio Ambiente, Juanlu Cardona, también ha estado comprobando que no había riesgo de contaminación. Mientras, la alcaldesa, Rosa Cardona, está haciendo gestiones con la conselleria para que se retire la embarcación.

Fuente: Levante - EMV