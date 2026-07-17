El sendero escarpado más pintoresco de Alicante: con acantilados, aguas cristalinas y una cala escondida

Hay rutasque no necesitan muchos kilómetros para quedarse en la memoria. A veces basta un sendero corto, un pinar junto al mar, una cala apartaday un mirador natural desde el que el Mediterráneo parece abrirse por completo. En la provincia de Alicante, donde la costa alterna grandes playas con acantilados abruptos, este tipo de recorridos son una forma perfecta de descubrir paisajes que no se aprecian igual desde el coche ni desde la arena.

Xàbia es uno de los mejores ejemplos de esa costa que mezcla mar, roca y montaña. Sus cabos, calas y miradores forman un litoral muy reconocible, con aguas claras, paredes calizas, pinares y pequeñas islas frente a la orilla. Entre todos esos rincones, hay una ruta breve y muy agradecida que permite caminar sin grandes dificultades hasta un cabo escarpado y, si el calor acompaña, desviarse hacia una cala tranquila para darse un baño.

Cap Prim

El recorrido es el sendero de Cap Prim, también conocido como SL-CV 98 o ruta hacia el Cabo de Sant Martí. Parte de la Creu del Portitxol, uno de los miradores incluidos en la conocida ruta de los miradores de Xàbia, junto a la carretera del Portitxol. Desde ese punto sale una senda corta que conduce a un cruce donde aparecen señalizados dos senderos locales: el SL-CV 97 hacia Cala Barraca o Cala del Portitxol y el SL-CV 98 hacia Cap Prim. El camino hacia Cap Prim continúa por la izquierda y pasa por un nuevo cruce desde el que se puede bajar a Cala Sardinera o seguir hasta el cabo.

Ruta corta y sencilla

La ruta hasta Cap Prim es sencilla, corta y muy visual. No es una ruta exigente, pero conviene llevar calzado cómodo, agua y protección solar, porque hay tramos abiertos y el terreno puede ser pedregoso.

El premio está en las vistas. Desde el entorno de Cap Prim, a unos 59 metros sobre el nivel del mar, se contempla uno de los paisajes más bonitos de la costa de Xàbia. Hacia el sur aparecen la isla del Portitxol, el Cap Negre y las rocas conocidas como Els Pallers, que emergen del mar como agujas claras frente al litoral. Hacia el norte, la mirada se abre hacia la bahía de Xàbia, el Cap de Sant Antoni y, en días despejados, el perfil del Montgó.

Cala Sardinera

Uno de los desvíos más recomendables es Cala Sardinera, una pequeña playa de grava y roca situada al norte de Cap Prim. Es una cala apartada, de aguas cristalinas y fondo rocoso, muy adecuada para hacer snorkel cuando el mar está tranquilo. Su nombre recuerda el uso pesquero tradicional de la zona, ya que fue un antiguo fondeadero natural en época romana, accesible por un ramal del mismo sendero. Quien baje debe tener en cuenta que no es una playa urbana: no hay servicios, conviene llevar escarpines, agua y retirar todos los residuos.

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El recorrido puede ampliarse enlazando con el sendero SL-CV 97 hacia Cala Barraca o Cala del Portitxol, famosa por sus antiguas casas de pescadores con puertas azules y por sus aguas transparentes.