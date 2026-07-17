Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión

Ocurrió en la calle Almacenes y las fuentes consultadas han indicado que fue un incidente "sumamente desagradable"

Varias concejales tuvieron que marcharse a casa a cambiarse al quedar manchados con el pestilente líquido

La procesión de anoche en Moraira; es el momento en el que llevaban la imagen a la iglesia y no el del incidente del cubo de aguas residuales

La procesión de anoche en Moraira; es el momento en el que llevaban la imagen a la iglesia y no el del incidente del cubo de aguas residuales / Ajuntament de Teulada

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alfons Padilla

Alfons Padilla

Teulada Moraira

Un acto tan bonito como el de la procesión de la Mare de Déu del Carme de Moraira quedó ayer enturbiado. Cuando la corporación desfilaba junto a los festeros y festeras y todos los cargos por la calle Almacenes, en pleno centro urbano de este núcleo marinero, alguien arrojó desde una pequeña ventana un cubo de agua con restos fecales. En esta procesión sí se tiran desde los balcones flores y pétalos. Pero esta vez lo que cayó del "cielo" fue mucho más pestilente.

Los testigos han indicado a este diario que piensan que, en principio, el autor de este ataque pretendía lanzar el cubo desde el balcón y rociar a toda la corporación. Se lo pensó mejor y buscó ocultarse. Optó por arrojar la nauseabunda agua residual desde una pequeña ventana. Alcanzó a varios concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Los afectados tuvieron que irse a casa a ducharse y cambiarse. Los testigos aseguran que era incuestionable que los habían rociado con aguas fecales. Califican el incidente de "sumamente desagradable". Subrayan también que esa acción los dejó a todos estupefactos y muy tristes. Un hecho como éste desluce la procesión y unas fiestas que son de todo el pueblo.

Noticias relacionadas

Ataque a la convivencia

Esta mañana ha habido comisiones en el Ayuntamiento de Teulada Moraira. Se ha planteado denunciar ante la Guardia Civil el ataque y que se identifique a su autor. Se considera intolerable que una fiesta que hace pueblo y que refleja la gran devoción marinera de Moraira acabe manchada de esta manera. También se ha apuntado que ahora el ayuntamiento debería apresurarse a emitir un comunicado y condenar estos actos que son un ataque a la convivencia y al buen y respetuoso desarrollo de las fiestas.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
  2. La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios
  3. Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
  4. La playa de San Juan en Alicante, una guardería para 40 rayas látigo
  5. Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado
  6. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer
  7. El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
  8. El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar los nombres de cargos del informe sobre Les Naus “por discreción”

La mujer herida por la vaquilla que se escapó en Pedreguer tiene 5 costillas rotas tras tirarse al suelo y hacerse un ovillo para proteger a su hija pequeña

La mujer herida por la vaquilla que se escapó en Pedreguer tiene 5 costillas rotas tras tirarse al suelo y hacerse un ovillo para proteger a su hija pequeña

El sendero escarpado más pintoresco de Alicante: con acantilados, aguas cristalinas y una cala escondida

El sendero escarpado más pintoresco de Alicante: con acantilados, aguas cristalinas y una cala escondida

El mercado artesanal más auténtico de Alicante: productos locales y música en directo cada domingo

El mercado artesanal más auténtico de Alicante: productos locales y música en directo cada domingo

La Aemet mantiene los avisos por calor en Alicante: hasta 38 grados y riesgo de tormentas con granizo este fin de semana

La Aemet mantiene los avisos por calor en Alicante: hasta 38 grados y riesgo de tormentas con granizo este fin de semana

Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión

Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión

Blanca Suárez vuelve a su refugio en Alicante: vistas al Montgó y paseo hasta una cala escondida

Blanca Suárez vuelve a su refugio en Alicante: vistas al Montgó y paseo hasta una cala escondida

Una vaquilla se escapa en los "bous al carrer" de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer

Una vaquilla se escapa en los "bous al carrer" de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer

Un infierno de madrugada en Alicante por un reventón seco que dispara la temperatura a los 38 grados... y por el día con 55 grados de sensación

Un infierno de madrugada en Alicante por un reventón seco que dispara la temperatura a los 38 grados... y por el día con 55 grados de sensación
Tracking Pixel Contents