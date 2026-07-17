Rocían con agua con restos fecales a la corporación de Teulada Moraira durante la procesión
Ocurrió en la calle Almacenes y las fuentes consultadas han indicado que fue un incidente "sumamente desagradable"
Varias concejales tuvieron que marcharse a casa a cambiarse al quedar manchados con el pestilente líquido
Un acto tan bonito como el de la procesión de la Mare de Déu del Carme de Moraira quedó ayer enturbiado. Cuando la corporación desfilaba junto a los festeros y festeras y todos los cargos por la calle Almacenes, en pleno centro urbano de este núcleo marinero, alguien arrojó desde una pequeña ventana un cubo de agua con restos fecales. En esta procesión sí se tiran desde los balcones flores y pétalos. Pero esta vez lo que cayó del "cielo" fue mucho más pestilente.
Los testigos han indicado a este diario que piensan que, en principio, el autor de este ataque pretendía lanzar el cubo desde el balcón y rociar a toda la corporación. Se lo pensó mejor y buscó ocultarse. Optó por arrojar la nauseabunda agua residual desde una pequeña ventana. Alcanzó a varios concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición. Los afectados tuvieron que irse a casa a ducharse y cambiarse. Los testigos aseguran que era incuestionable que los habían rociado con aguas fecales. Califican el incidente de "sumamente desagradable". Subrayan también que esa acción los dejó a todos estupefactos y muy tristes. Un hecho como éste desluce la procesión y unas fiestas que son de todo el pueblo.
Ataque a la convivencia
Esta mañana ha habido comisiones en el Ayuntamiento de Teulada Moraira. Se ha planteado denunciar ante la Guardia Civil el ataque y que se identifique a su autor. Se considera intolerable que una fiesta que hace pueblo y que refleja la gran devoción marinera de Moraira acabe manchada de esta manera. También se ha apuntado que ahora el ayuntamiento debería apresurarse a emitir un comunicado y condenar estos actos que son un ataque a la convivencia y al buen y respetuoso desarrollo de las fiestas.
Fuente: Levante - EMV
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