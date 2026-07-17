Una vaquilla se escapa en los "bous al carrer" de Pedreguer y terminan sacrificándola tras herir a una mujer

El encierro de anoche de los "bous al carrer" de las fiestas de Pedreguer fue más que accidentado. Una vaquilla de la ganadería Manchancoses encontró, justo antes de iniciarse la entrada, un resquicio por el que escapar. El animal golpeó la chapa de seguridad de acceso al camión y forzó una bisagra. En seguida se corrió la voz de que una vaquilla estaba suelta y campaba a sus anchas por los calles del pueblo. Se escapó por la calle Patronat. Una vecina se la encontró de cara y el animal llegó a embestirla y la tiró al suelo. Tuvo que ser atendida por los sanitarios. La mujer habría protegido a su hijo pequeño del animal. Aparte de las posibles lesiones (contusiones), que en principio no revestían gravedad, la vecina estaba conmocionada por el susto. La trasladaron al hospital de Dénia para que le hicieran una exploración más a fondo.

Las calles estaban repletas de gente. Hubo nervisiosimo. La Policía Local, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil desplegaron un dispositivo para tratar de capturar al animal. Había que actuar rápido. Tenían a la vaquilla controlada en el carrer Pont. Pero atraparla era complicadísimo. No se podía correr el riesgo de que el animal siguiera recorriendo las calles y que pudiera arremeter y herir a más vecinos. Se optó por sacrificarla, por abatirla a tiros. Lo hizo un cazador local tras dar el visto bueno el ganadero. Los vecinos, aunque respiraron aliviados, seguían impactados por lo que había ocurrido.

La siguiente suelta de vaquillas, de la ganadería Cali, se suspendió. Ya eran las 2.30 horas. El médico y el personal sanitario de la Cruz Roja se habían ido en la ambulancia con la mujer herida.

En el dispositivo que se desplegó rápidamente para controlar a la vaquilla fugada y tratar de atraparla, participaron Protección Civil, dos patrullas de la Guardia Civil, dos patrullas de la Policía Local, un ganadero, un cazador local, voluntarios taurinos y personal municipal.

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Segundo incidente grave en los "bous al carrer" de Pedreguer

Es el segundo incidente destacado que ocurre en los "bous al carrer" de Pedreguer. La madrugada del pasado viernes a domingo un toro rompió el barrote de una barrera y se metió dentro de la ratera. Embistió a un colaborador de la ganadería, que sufrió una contusión en una rodilla.

Fuente: Levante - EMV