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Más allá del inglés: las habilidades que marcarán el futuro de tus hijos

Lady Elizabeth School ofrece una educación internacional, multilingüe y orientada al futuro

El inglés se aprende desde los primeros años, mientras que el español se incorpora de forma natural.

El inglés se aprende desde los primeros años, mientras que el español se incorpora de forma natural. / INFORMACIÓN

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R. E.

Elegir colegio ya no consiste solo en buscar buenos resultados académicos. Cada vez más familias españolas buscan una educación que prepare a sus hijos para un mundo internacional, donde dominar idiomas, adaptarse al cambio y desenvolverse con confianza serán tan importantes como las notas.

Según el World Economic Forum, cerca del 40% de las habilidades que demandará el mercado laboral cambiarán antes de 2030. La comunicación, el pensamiento crítico, la colaboración y la capacidad de aprender de forma continua serán algunas de las competencias más valoradas.

Contenido de Lady Elizabeth School

Mucho más que aprender idiomas

En este contexto, hablar inglés ya no es suficiente. La diferencia está en crecer en un entorno donde los idiomas y la diversidad formen parte de la vida cotidiana.

Ese es uno de los grandes valores de Lady Elizabeth School, donde conviven alumnos de más de 60 nacionalidades. El inglés es el idioma de aprendizaje desde los primeros años, mientras que el español se incorpora de forma natural, permitiendo desarrollar ambos con fluidez. Además, los estudiantes internacionales reciben apoyo personalizado mediante los programas EAL (English as an Additional Language) y ELE (Español como Lengua Extranjera), y en Secundaria pueden añadir francés o alemán.

Una perspectiva global desde las aulas

Pero el verdadero valor del multilingüismo va más allá de aprender idiomas. Compartir aula con compañeros de diferentes culturas desarrolla una mentalidad abierta, la capacidad de comunicarse en cualquier contexto y una perspectiva global, cualidades cada vez más demandadas por universidades y empresas.

Como parte de International Schools Partnership (ISP), los alumnos participan además en proyectos internacionales que amplían su visión del mundo y les permiten colaborar con estudiantes de otros países.

Contenido de Lady Elizabeth School

Competencias para la vida

Preparar para el futuro también significa desarrollar habilidades para la vida. En Lady Elizabeth School, estas competencias forman parte del día a día a través de su modelo de School Life Competencies, basado en tres pilares: formar Confident Learners, capaces de afrontar nuevos retos con seguridad; fomentar la Responsibility, aprendiendo a tomar decisiones y asumir responsabilidades; y potenciar las Positive Relationships, desarrollando empatía, comunicación y trabajo en equipo.

Estas competencias se integran en proyectos, deportes, artes, liderazgo estudiantil y actividades solidarias, ayudando a que cada alumno crezca tanto académica como personalmente.

Ubicación de Lady Elizabeth School en Google Maps.

Porque la mejor educación no solo prepara para aprobar exámenes. Prepara para vivir, estudiar y trabajar con éxito en cualquier lugar del mundo. Ese es el verdadero valor de una educación internacional.

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