La residencia de verano de auténtico lujo que Pablo Motos tiene en esta localidad alicantina: "La casa de mis sueños"
El presentador de El Hormiguero eligió este municipio de la Marina Alta como refugio vacacional, en una exclusiva zona con vistas al Mediterráneo
Pablo Motos tiene uno de sus refugios más conocidos en la provincia de Alicante. El presentador de El Hormiguero veranea desde hace años en Xàbia, una de las localidades más codiciadas de la Costa Blanca, donde posee una vivienda situada en el entorno del Cabo de la Nao.
La casa se ubica en una zona residencial exclusiva próxima a Balcón al Mar, un enclave de villas, acantilados y vistas abiertas al Mediterráneo. El propio Motos se ha referido a esta vivienda como “la casa de mis sueños”.
El atractivo de la zona no es difícil de entender. Xàbia combina calas de aguas claras, paisaje mediterráneo, privacidad y un ritmo más discreto que otros destinos tradicionales de famosos como Ibiza, Marbella o Mallorca. El entorno del Cabo de la Nao, sus acantilados y sus miradores son parte del encanto que ha convertido este municipio en refugio de rostros conocidos.
La urbanización donde se sitúa la vivienda se desarrolló en buena parte durante los años 80, aunque muchas propiedades se han reformado o modernizado con el tiempo. Hoy es una de las áreas más buscadas por quienes quieren una segunda residencia junto al mar, pero lejos del turismo más masivo.
Motos no es el único famoso vinculado a Xàbia. La localidad se ha convertido en los últimos años en un punto habitual para actores, presentadores e influencers que buscan un verano más tranquilo, con restaurantes, calas y privacidad. En el caso del presentador, su casa alicantina representa justo eso: un lugar donde desconectar del ritmo televisivo y pasar temporadas cerca del mar.
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