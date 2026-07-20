RESCATE
La corriente arrastra mar adentro a dos kayaks con cuatro personas cerca de la Cova Tallada
Salvamento Marítimo rescató a dos adultos y dos menores que no podían regresar a la costa y los trasladó posteriormente a Xàbia
Cuatro personas, entre ellas dos menores, tuvieron que ser rescatadas este domingo por la mañana después de quedar atrapadas en el mar mientras navegaban en dos kayaks cerca de la Cova Tallada, en el litoral de Dénia.
Los afectados, dos adultos y dos menores, no podían regresar a la costa debido a que la corriente los estaba arrastrando hacia mar adentro, según informó Salvamento Marítimo.
El aviso llegó al 112 a las 7.27 horas
El Centro de Emergencias recibió la alerta alrededor de las 7.27 horas y trasladó el aviso a Salvamento Marítimo para activar el operativo.
El organismo movilizó la embarcación Salvamar Fénix, que se dirigió hasta la zona donde se encontraban los dos kayaks.
Poco después de las 8.00 horas, Salvamento Marítimo confirmó que las cuatro personas habían sido rescatadas. Posteriormente fueron trasladadas hasta Xàbia.
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