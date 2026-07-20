Problemas en la AP-7: un coche se prende fuego en el tramo de El Verger y un accidente corta un carril en Altea

Otro susto con el fuego. Un coche que circulaba por la AP-7 en dirección a València se ha prendido fuego y ha quedado totalmente calcinado. Las llamas han llegado a saltar a la vegetación de la cuneta. Los bomberos del Consorcio de Alicante han sofocado el incendio y han evitado que se propagara. Han acudido tres dotaciones del parque de Dénia.

El conductor se ha dado cuenta de que el coche empezaba a arder y ha podido pararlo en la cuneta. Se hallaba en ese momento en el tramo de la autopista que atraviesa el término municipal de El Verger y que pasa junto a la montaña de Segària (km 602 de la AP-7). El conductor ha bajado del coche a toda prisa. Ha resultado ileso. El fuego ha comenzado en los bajos del coche.

Los bomberos han recibido el aviso a las 11.27 horas. Han llegado rápidamente y han evitado que el incendio se propagara. Han vuelto al parque de Dénia a las 12.50 horas.

El antecedente del incendio en el desguace

Los testigos que han visto la columna negra han recordado que hace un par de semanas muy cerca de este punto se declaró un incendio en un desguace de coches. Ese fuego también se logró acotar con rapidez y se minimizaron al máximo los daños.

Otro accidente em la AP-7 en Dénia

Otro accidente dificulta la circulación en la AP-7, en Altea, y obliga a cerrar el carril izquierdo a la altura del kilómetro 634.

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Según la información de la DGT, la incidencia afecta al sentido decreciente, hacia Valencia, no en dirección a Benidorm.