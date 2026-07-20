La realidad del fondo marino y el compromiso de "no pasar de largo": un veraneante de Xàbia apasionado del buceo retira neumáticos, fragmentos de fibra de vidrio, tuberías o plásticos

Apasionado del buceo y comprometido con sacar del mar la basura que se ha acumulado ahí abajo durante años y que no se ve desde tierra. Un aficionado al "snorkel" que veranea desde hace años en Xàbia ha decidido "no pasar de largo" y retirar los residuos que encuentra en un tramo muy concreto del litoral local, el de la Punta de l'Arenal (la playa del Ministro) y el extremo sur del Primer Muntanyar. Además, ha querido dar visibilidad a esa realidad oculta de la basura que acaba en el mar. Aclara que le maravilla el buceo y que una cosa ha llevado a la otra. "Este verano me propuse retirar todo lo que estuviera en mi mano". Insiste en que ahora que se ha fijado a conciencia en la basura sumergida no puede quedarse de brazos cruzados: "Desde tierra el mar parece limpio, pero ahí abajo hay residuos de años".

Su equipo es muy básico: gafas de bucear, un tubo, aletas, guantes y una bolsa de red para meter la basura. Se lanza al agua y con paciencia, "esfuerzo y decisión" va sacando basura. Ha retirado neumáticos, fragmentos de fibra de vidrio, posibles restos de embarcaciones, tubos y tuberías de PVC, cables, cuerdas, metales o plásticos. Un residuo muy sorprendente del que este buceador encuentra "una cantidad enorme" son las suelas de zapatos.

Plásticos, cables, suelas de zapato... la variada basura que acaba en el mar / Levante-EMV

El último día que estuvo buceando (unas 4 horas) llenó por completo un capazo de goma de 56 litros. Y luego tuvo que volver a sacar las dichosas suelas de zapatos. "Aún así, quedaron muchos residuos encajados entre las grietas".

Este buceador deja claro que no pertenece a ninguna asociación ni está realizando ninguna campaña. "Soy simplemente una persona que veranea aquí todos los años, que ama bucear y que este verano ha decidido sacar todos los residuos que pueda".

Afirma que se ha decidido a explicar su experiencia para dar visibilidad a un problema sumergido y buscar más implicación de todos. Pide al ayuntamiento que le indique dónde puede luego depositar residuos tan específicos como los neumáticos y la fibra de vidrio. También señala que sería bienvenida ayuda en logística de personas o negocios locales: aportar recipientes resistentes para ir sacando la basura, guantes o apoyo desde tierra.

Un problema que no es lejano, sino que está en la orilla de Xàbia

Este veraneante quiere que se sepa que el problema de la contaminación marina no es algo lejano, sino que está en la mismísima orilla de Xàbia. Su compromiso y la iniciativa de dar visibilidad a la basura sumergida ya son un aldabonazo, una llamada de atención. Da ejemplo y demuestra que los pequeños gestos, el suyo de ir retirando, poco a poco, los residuos, ayudan a concienciar y a abrir los ojos a una realidad sumergida

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En este tramo de costa de rocas (la dúna fósil), los temporales también suelen "escupir" toallitas húmedas que se arrojan a los retretes, obstruyen el alcantarillado y acaban en el mar.