Tres detenidos en Dénia con una moto robada en una furgoneta de alquiler con las placas "dobladas"

Una llamada al 091 permitió detener en Dénia a tres jóvenes que circulaban en una furgoneta de alquiler con una motocicleta robada en la zona de carga y placas de matrícula pertenecientes a otro vehículo.

Los arrestados, tres varones de entre 20 y 25 años, están investigados como presuntos responsables de delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional.

La intervención permitió recuperar dos motocicletas sustraídas. Una viajaba dentro de la furgoneta y la otra había sido escondida en un aparcamiento, presuntamente para recogerla más adelante.

Un testigo vio cómo introducían una moto en la furgoneta

La operación comenzó cuando un ciudadano alertó a la sala CIMACC 091 de que varios hombres acababan de introducir una motocicleta en una furgoneta y estaban abandonando el lugar.

El testigo facilitó a la Policía las características del vehículo, lo que permitió desplegar un dispositivo de búsqueda por diferentes puntos de Dénia.

Los agentes localizaron poco después la furgoneta cuando circulaba por una carretera situada a las afueras de la ciudad y procedieron a interceptarla.

En su interior viajaban los tres sospechosos. Al inspeccionar la zona de carga, los policías encontraron una motocicleta, aunque sus características no coincidían con las descritas en la llamada inicial.

El propietario denunció el robo esa misma noche

Mientras se desarrollaba la intervención, otro ciudadano acudió a la comisaría de Dénia para denunciar que le habían sustraído su motocicleta durante esa misma noche.

Los agentes comprobaron que se trataba del vehículo encontrado dentro de la furgoneta, por lo que detuvieron a sus tres ocupantes.

La furgoneta había sido alquilada previamente por uno de los arrestados. Durante su inspección, la Policía descubrió que llevaba encima de las matrículas originales otras placas atornilladas correspondientes a un vehículo distinto.

Esta práctica, conocida como "doblar" las matrículas, busca dificultar la identificación del vehículo utilizado durante la comisión de un delito.

Una segunda moto escondida en un parking

La Policía mantuvo abierta la búsqueda porque el lugar donde había sido sustraída la moto transportada en la furgoneta no coincidía con el punto indicado por el primer testigo.

Las patrullas continuaron recorriendo la ciudad hasta encontrar una segunda motocicleta oculta en una zona apartada de un aparcamiento de Dénia.

Los investigadores consideran que los sospechosos podrían haberla escondido con la intención de regresar posteriormente para recogerla.

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Las dos motocicletas fueron recuperadas. Tras la práctica de las diligencias policiales, los tres detenidos quedaron a disposición del juzgado de guardia de Dénia.