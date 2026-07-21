Más de cuatro décadas evolucionando Calpe: AR Hotels & Resorts reabre AR Roca Esmeralda completamente renovado

AR Hotels & Resorts anuncia la reapertura de AR Roca Esmeralda tras una reforma integral que marca el inicio de una nueva etapa para uno de los establecimientos con mayor trayectoria del grupo. La renovación culmina con la obtención de la categoría oficial de cuatro estrellas, reforzando el compromiso de la compañía con la mejora continua de la experiencia del huésped.

La actuación forma parte del proceso de transformación que AR Hotels & Resorts está desarrollando en su portfolio, una estrategia orientada a evolucionar cada establecimiento desde una visión contemporánea de la hospitalidad mediterránea, manteniendo la cercanía y el carácter familiar que han definido a la compañía desde sus orígenes.

Ubicado junto a la playa de La Fossa, AR Roca Esmeralda reabre con habitaciones y zonas comunes completamente renovadas, una nueva identidad estética y espacios concebidos para ofrecer una experiencia más luminosa, confortable y alineada con las expectativas del viajero actual.

Las habitaciones han sido completamente renovadas y destacan por su amplitud y luminosidad. / INFORMACIÓN

Uno de los grandes atributos del nuevo AR Roca Esmeralda son sus habitaciones, concebidas para ofrecer una experiencia de descanso especialmente confortable.

Incluso su categoría más estándar parte de 29 m², una superficie muy superior a la media del mercado para una habitación doble. Por su parte, las habitaciones dobles con salón alcanzan los 44 m², ofreciendo espacios especialmente pensados para familias o estancias prolongadas.

Las vistas al Mediterráneo y al Peñón de Ifach siguen siendo uno de los grandes iconos del establecimiento. / INFORMACIÓN

Situado en primera línea de la playa de La Fossa y con vistas privilegiadas al Mediterráneo y al Peñón de Ifach, el hotel permite disfrutar de uno de los enclaves más reconocibles de la Costa Blanca desde una posición única.

Esta reapertura se suma a la evolución que el grupo está llevando a cabo en los últimos años, con proyectos como la renovación de The Cookbook Hotel, el fortalecimiento de su propuesta gastronómica reconocida con estrellas Michelin y Soles Repsol y el desarrollo de nuevas experiencias de bienestar, deporte y estilo de vida mediterráneo.

Render propuesta acceso entrada AR Roca Esmeralda. / INFORMACIÓN

Fundada hace más de cuatro décadas por la familia Ascolese, AR Hotels & Resorts mantiene un firme compromiso con Calpe y con la mejora continua de la oferta turística del destino. La reapertura de AR Roca Esmeralda representa un nuevo paso en esa visión de crecimiento sostenible, calidad e innovación.