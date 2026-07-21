Los bomberos extinguen en apenas una hora un incendio de la Serra de Migdia, en la Vall de Laguar
El fuego ha sido apagado una hora después de ser detectado tras la intervención de bomberos, medios aéreos y unidades forestales
Los bomberos y los medios aéreos han extinguido el incendio que se declaró sobre las 18.30 horas de este martes en la Serra de Migdia, en la Vall de Laguar, una zona de montaña donde en las últimas horas se está viviendo un bochorno inusual. De hecho, Benimaurell, que es el pueblo más alto de la Vall de Laguar, ha marcado esta pasada noche con 34 grados la temperatura más alta de la Comunidad Valenciana.
Ese calor tan insólito en la montaña, lugar que suele ser un refugio climático en estos días de canícula, agrava el riesgo de incendio. El fuego ha sido dado por extinguido a las 19.27 horas, aproximadamente una hora después de que el Consorcio Provincial de Bomberos recibiera el aviso, a las 18.28 horas.
El despliegue ha sido inmediato. Hasta la zona se han movilizado dos medios aéreos, tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, una de ellas helitransportada, dos autobombas y un agente medioambiental.
También han intervenido una unidad de mando y jefatura y una bomba forestal pesada, junto a un suboficial, un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Dénia, perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos.
Fuente: Levante - EMV
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