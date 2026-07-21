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Rescatan a un senderista que sufrió una caída en una ladera de piedras sueltas del Penyal d'Ifac de Calp

Recorría una zona muy escarpada y, al caerse, se lesionó la rodilla

Un agente y un sanitario bajan de la escarpada ladera al senderista accidentado

Un agente y un sanitario bajan de la escarpada ladera al senderista accidentado / Policía Local de Calp

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Alfons Padilla

Alfons Padilla

Calp

Siempre hay que buscar la senda buena. Un turista de vacaciones en Calp eligió muy mal la ruta del Penyal d'Ifac. Se metió en la escarpada ladera de piedras sueltas que da al paseo litoral Princesa de Asturias. Sufrió una caída y se lesionó la rodilla. Quedó maltrecho. No podía bajar.

El sanitario atiende al senderista accidentado

El sanitario atiende al senderista accidentado / Policía Local de Calp

Los agentes de la Policía Local de la Unidad de Vigilancia e Intervención Marítima acudieron rápidamente. Patrullan en bicicleta por los paseos marítimos y el litoral. Llegan a toda prisa a emergencias como la de ayer. Subieron hasta donde se hallaba el senderista. Con la ayuda de los sanitarios, lo bajaron a la ambulancia. Recibió la primera asistencia. Luego lo trasladaron al hospital.

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Consejos para evitar accidentes

Tras esta intervención, la Policía Local de Calp ha recordado las normas básicas para disfrutar de la montaña. Ha apuntado que es imprescindible llevar calzado adecuado, ir bien aprovisionado de agua, evitar las horas de pleno sol y de mayor calor e informar antes del recorrido y llevar el móvil con la batería bien cargada.

Fuente: Levante - EMV

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