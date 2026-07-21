Un senderista de 27 años pide ayuda al notar síntomas de golpe de calor cuando ascendía al Montgó
El joven estaba agotado, notaba un hormigueo en las piernas y no podía mantenerse en pie
El rescate se ha activado de inmediato y una ambulancia de SVB ya lo está trasladando al hospital de Dénia
En un interminable día de verano hay horas para todo. Y las de plena mañana, cuando aprieta el calor y el sol cae a plomo, no son las más adecuadas para subir al Montgó. En la senda que lleva a su cima hay escasas sombras. Y el esfuerzo es de aúpa. Un joven senderista de 27 años ha tenido que ser rescatado este mediodía tras sentirse indispuesto cuando ascendía al Montgó por la vertiente de Xàbia.
El excursionista se ha sentido agotado y notaba un hormigueo en las piernas. Son síntomas de un posible golpe de calor. Sus compañeros de excursión han intentado ayudarlo a bajar. Pero el joven no podía ni siquiera mantenerse en pie. El rescate se ha activado de inmediato. Han participado el grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante y la Policía Local de Xàbia.
Los rescatadores han llegado hasta el senderista. Le han dado agua para hidratarlo. Lo han reanimado Lo han bajado caminando hasta donde estaba la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). Los sanitarios lo han atendido y lo está llevando al hospital de Dénia.
Caminar a pleno sol por la montaña
No es el primer rescate de senderistas que caminan a pleno sol en la Marina Alta. En lo que va de verano, ya se ha tenido que evacuar a otros excursionistas exhaustos y que incluso se quedaron sin agua cuando recorrían sendas del Montgó o de la Granadella.
Fuente: Levante - EMV
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