Un conductor irrumpe con su coche en el paseo del Arenal de Xàbia: denunciado por la Policía por conducción temeraria
Se metió en el paseo peatonal a las 22.25 horas, cuando suele estar repleto de vecinos y turista, pisó el acelerador e hizo chirriar las ruedas
Un conductor irrumpió con su coche, un BMW de color azul, anoche a las 22.25 horas en el paseo peatonal de la playa del Arenal de Xàbia (paseo Tenista David Ferrer). Circuló de manera temeraria. Se metió el tramo sur del paseo. Por suerte, en ese punto no había mucha gente paseando. No obstante, este paseo, meollo turístico de Xàbia, sí suele estar repleto de vecinos y turistas a esa hora.
El vehículo puso en riesgo a los peatones. El conductor pisó el acelerador. Fue una imprudencia mayúscula. Hizo chirriar las ruedas. Los testigos le gritaban "zumbado" y le recriminaban su loca y peligrosísima maniobra. Pudo arrollar a varios peatones. Grabaron el coche. Se veía la matrícula.
Identificado y denunciado
La Unidad de Atestados e Investigación de Accidentes de la Policía Local han identificado esta mañana al dueño del coche y al conductor. Han instruido las correspondientes diligencias judiciales por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria e invasión de un paseo peatonal. El atestado se enviará al juzgado de Dénia para que depure las correspondientes responsabilidades penales.
No fue el único sobresalto de la noche en el paseo del Arenal. Unos jóvenes se enzarzaron en una pelea que, por los gritos, tenía algo de mal perder futbolístico y el reciente Mundial. Se dieron estopa incluso con una hamaca de playa. Una multitud los jaleó.
Fuente: Levante - EMV
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