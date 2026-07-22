Detenidos en Pego tras robar a dos ancianos de 84 y 81 años joyas por valor de 8.000 euros

Se ofrecían a llevarse la chatarra, la pura quincalla, y lo que birlaban eran las joyas. La Guardia Civil ha detenido a una pareja en Pego, él de 50 años y ella de 37, por cometer un hurto en una vivienda agravado por la vulnerabilidad de las víctimas. La investigación se inició cuando dos personas de avanzada edad, de 84 y 81 años, denunciaron que les habían robado sus joyas, valoradas en unos 8.000 euros.

Los autores emplearon un método basado en ganarse la confianza de las víctimas. El hombre se presentó en el domicilio ofreciendo servicios de recogida de chatarra, consiguiendo que le abrieran la puerta. Una vez dentro, aprovechó la situación para distraer a las víctimas en una de las estancias del domicilio. Mientras, la mujer accedió al interior de la vivienda para sustraer las joyas.

Las investigaciones realizadas por los agentes, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad, permitieron identificar a los presuntos autores. Se los ha detenido en Pego.

Parte del botín ya se había fundido

Los agentes han logrado recuperar parte de las joyas robadas. Estaban en un establecimiento de compraventa de oro. Sin embargo, las joyas ya se habían fundido.

A los detenidos se les atribuye un delito de hurto en interior de vivienda agravado por la vulnerabilidad de las víctimas.

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Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Dénia.

Fuente: Levante - EMV