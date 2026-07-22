Detenidos en Pego tras robar a dos ancianos de 84 y 81 años joyas por valor de 8.000 euros
La pareja ahora arrestada se ganaba la confianza de las personas mayores: él se ofrecía a llevarse chatarra y ella se metía en la casa y sustraía las joyas
La Guardia Civil ha recuperado parte del botín, pero ya se había fundido en un establecimiento de compraventa de oro
Teresa Andreu
Se ofrecían a llevarse la chatarra, la pura quincalla, y lo que birlaban eran las joyas. La Guardia Civil ha detenido a una pareja en Pego, él de 50 años y ella de 37, por cometer un hurto en una vivienda agravado por la vulnerabilidad de las víctimas. La investigación se inició cuando dos personas de avanzada edad, de 84 y 81 años, denunciaron que les habían robado sus joyas, valoradas en unos 8.000 euros.
Los autores emplearon un método basado en ganarse la confianza de las víctimas. El hombre se presentó en el domicilio ofreciendo servicios de recogida de chatarra, consiguiendo que le abrieran la puerta. Una vez dentro, aprovechó la situación para distraer a las víctimas en una de las estancias del domicilio. Mientras, la mujer accedió al interior de la vivienda para sustraer las joyas.
Las investigaciones realizadas por los agentes, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad, permitieron identificar a los presuntos autores. Se los ha detenido en Pego.
Parte del botín ya se había fundido
Los agentes han logrado recuperar parte de las joyas robadas. Estaban en un establecimiento de compraventa de oro. Sin embargo, las joyas ya se habían fundido.
A los detenidos se les atribuye un delito de hurto en interior de vivienda agravado por la vulnerabilidad de las víctimas.
Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Dénia.
Fuente: Levante - EMV
- El recuerdo del Elche a sus dos campeones del mundo
- Torrevieja pide una orden de alejamiento del paseo Juan Aparicio para un vendedor ilegal detenido por agredir a un policía
- La cala preferida por los buceadores en Alicante: pequeña, tranquila y con aguas cristalinas
- Sin luz en 4.000 hogares de Torrellano e incendio en el transformador de un centro social en Altabix
- Dani Olmo habla en croata tras ganar el Mundial y provoca un dardo desde Alicante
- La ola de calor deja un reventón térmico en Elda y Petrer y una fuerte tormenta en Banyeres
- La autopsia descarta la muerte violenta de la mujer en Almoradí y la Guardia Civil deja en libertad a su pareja
- Investigan la muerte de miles de peces en un azarbe de Carrizales en Elche