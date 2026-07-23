La espectacular cueva marina de Alicante que esconde una playa dentro: refugio de pescadores, piratas y...kayaks

La costa de Alicante guarda rincones que parecen diseñados para la aventura. Más allá de las playas conocidas, los paseos marítimos y las calas de postal, hay cuevas marinas, islotes, acantilados y abrigos naturales que solo se descubren cuando uno se acerca al Mediterráneo desde el agua. Son lugares que atraen por su belleza, pero también exigen respeto: el mar no es un decorado y cualquier excursión depende del viento, las corrientes y el estado de las olas.

Xàbia es uno de los municipios donde esa combinación de paisaje y aventura alcanza su máxima expresión. Entre el Cap de Sant Antoni, el Portitxol, la Granadella, Ambolo y el Cap de la Nau, la costa se vuelve abrupta, rocosa y llena de cavidades. En ese tramo aparecen algunas de las rutas en kayak más buscadas de la Costa Blanca, con aguas transparentes, fondos marinos llenos de vida y cuevas que han alimentado historias de pescadores, piratas y animales casi legendarios.

Cova del Llop Marí

Una de las más conocidas es la Cova del Llop Marí, una cavidad marina situada en término de Xàbia, muy cerca de la Cala de la Granadella y a los pies del entorno de la Torre de Ambolo. En Xàbia, esta cueva se asocia a la costa de la Granadella y forma parte de las rutas marítimas que parten desde esta cala para descubrir cuevas, calas y acantilados.

Lobos marinos y otras leyendas

El nombre de la Cova del Llop Marí remite a los llamados lobos marinos, que en este caso serían focas monje. Según la tradición, estos animales pudieron refugiarse o criar en cavidades de este tipo antes de desaparecer de estas costas. Como ocurre con otros enclaves similares del litoral alicantino, el topónimo también se mezcla con leyendas locales sobre criaturas marinas, animales fantásticos y relatos transmitidos por pescadores. Esa mezcla de naturaleza, memoria y mito ayuda a explicar por qué la cueva despierta tanta fascinación entre quienes la visitan.

La cueva se encuentra en un entorno de gran belleza, entre paredes de roca, aguas claras y una costa que cambia completamente cuando se observa desde el mar. Algunas rutas en kayak desde la Granadella pasan por la Cova del Llop Marí, la Isla del Descubridor, la Cova dels Òrguens y otros abrigos marinos de la zona.

Cómo llegar

El acceso, sin embargo, es una cuestión fundamental. La forma recomendada de conocer la Cova del Llop Marí es por mar, en kayak, paddle surf o con una embarcación adecuada, siempre respetando las boyas, las restricciones y las condiciones de navegación. A la entrada de la cueva puede haber limitaciones para impedir el paso de embarcaciones de motor y motos de agua, por lo que nunca se debe rebasar la zona permitida. Entrar nadando, en kayak o en tabla puede ser posible con el mar en calma, pero no debe hacerse sin preparación ni sin valorar el estado del agua. La zona no es una piscina natural controlada: un cambio de viento o de oleaje puede convertir una visita bonita en una situación peligrosa.

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El acceso por tierra no es recomendable para el público general. Desde el entorno del mirador de la Torre de Ambolo existen sendas y bajadas hacia zonas como Cala les Pesqueres, pero se trata de un terreno complicado y, para llegar después a la cueva, habría que entrar al agua y nadar por un tramo expuesto. Ese tipo de aproximación implica riesgos reales: oleaje contra las rocas, imposibilidad de regresar al punto de salida, medusas, corrientes o cambios bruscos del estado del mar. No es una advertencia exagerada. En la costa de la Marina Alta se han producido rescates de usuarios de kayak y embarcaciones ligeras arrastrados por la corriente, y Salvamento Marítimo insiste en revisar meteorología, viento y corrientes antes de salir al mar.