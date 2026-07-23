Granizo, tormenta y un nuevo reventón térmico sacuden Teulada

Nuevas consecuencias de la tercera ola de calor en la comarca de la Marina, especialmente en Teulada, Benitatxell y la Granadella de Xàbia. Así que la tormenta registrada en las últimas horas ha provocado la caída de varios árboles en distintos puntos de Benitatxell y en la zona de la Granadella, en Xàbia, lo que ha obligado a cerrar temporalmente calles y caminos por motivos de seguridad en el último día en aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Valencia y el de Alicante.

El temporal dejó este miércoles una racha máxima de 107,3 kilómetros por hora en el Alto de la Granadella, en Xàbia, según los datos difundidos por Meteoxàbia. La intensidad del viento aumentó con rapidez durante la tarde debido a un nuevo reventón térmico.

A las 19.32 horas se registró una racha de 66 km/h en la Granadella, mientras que a las 19.57 horas el observatorio del Alto de la Granadella ya marcaba 90 km/h. Cinco minutos después, la velocidad alcanzó los 90,7 km/h y, a las 20.07 horas, se elevó hasta los 107,3 km/h.

Árboles caídos

Los servicios municipales trabajan en la retirada de los ejemplares caídos y en la limpieza de las zonas afectadas. Hasta que concluyan estas labores, permanecerán cerrados el puente de La Sabatera, antes de la calle Murcia; la calle Salamanca, en el cruce con la calle Málaga; la calle Benimodo, a la altura del número 65; el Camino de la Sabatera, entre las calles León y Benimuslem; y el Camino San Miguel, antes del Camino de Fanadix.

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Emergencia y mantenimiento

Desde el Ayuntamiento se pide a la ciudadanía que extreme las precauciones, evite transitar por las zonas afectadas y respete en todo momento la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y mantenimiento. El consistorio ha agradecido la comprensión y la colaboración de los vecinos mientras continúan los trabajos para restablecer la normalidad.

Fuente: Levante - EMV