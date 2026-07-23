La mejor ruta para hacer en kayak en Alicante: aguas turquesas, snorkel y calas de postal en el norte de la provincia

Hacer kayak en Alicante durante el verano es una de las formas más bonitas de descubrir la costa desde otra perspectiva. Desde el agua, los acantilados parecen más altos, las cuevas marinas aparecen donde desde tierra no se ven y las calas escondidas dejan de ser inaccesibles. La provincia cuenta con rutas espectaculares para remar, bañarse, hacer snorkel y acercarse a rincones que solo se disfrutan de verdad cuando se llega por mar.

Además, el kayak permite vivir el Mediterráneo de una manera más tranquila y activa. No hace falta ser un deportista experto para disfrutar de una salida sencilla si se elige bien la ruta, se consulta el estado del mar y se va acompañado de guías o empresas especializadas cuando no se tiene experiencia. En verano, eso sí, conviene salir temprano, evitar las horas de más calor, llevar agua, protección solar, gorra, chaleco y no confiarse nunca si hay viento, corriente o bandera desfavorable.

Ruta desde cala Portitxol

Entre todas las rutas posibles, una de las más recomendables y accesibles para todos es la salida en kayak desde Cala Portitxol, también conocida como Cala Barraca, en Xàbia. Es una de las calas más fotografiadas de la Costa Blanca por sus antiguas casas de pescadores blancas con puertas azules, pero su gran atractivo está también en lo que ofrece desde el mar: aguas transparentes, acantilados, zonas de snorkel, vistas a la isla del Portitxol y un recorrido muy agradecido sin necesidad de hacer una travesía excesivamente larga.

Cuevas y acantilados

La ruta tiene una ventaja importante frente a otras salidas más exigentes: combina belleza, comodidad y variedad. Desde la cala se puede remar junto a la costa, contemplar el Mirador de la Falzia desde el mar, avanzar hacia rincones como Cala el Pom y disfrutar de una zona de litoral muy visual, con roca, vegetación mediterránea y agua de tonos turquesa cuando el mar está en calma. No es una ruta aburrida ni monótona: en pocos minutos se pasa de la postal de Cala Barraca a un paisaje de acantilados y cuevas, lo que la hace muy atractiva para quienes quieren iniciarse en el kayak sin renunciar a una experiencia espectacular.

Quienes van por primera vez pueden hacer una excursión guiada, detenerse para bañarse, practicar snorkel en zonas tranquilas y regresar sin alejarse demasiado. Quienes ya tienen algo de experiencia pueden alargar el recorrido o combinarlo con otros puntos cercanos de la costa de Xàbia. En cualquier caso, lo recomendable es no improvisar si no se conoce la zona, porque incluso en rutas aparentemente sencillas el viento, la corriente o el cambio del estado del mar pueden complicar mucho la vuelta.

Otras rutas

La alternativa más famosa de la provincia es la ruta en kayak desde Cala Granadella hacia la Cova del Llop Marí, la Isla del Descubridor o incluso Cala en Caló, una cala solo accesible por mar. También ss una excursión fascinante y muy popular, con cuevas, aguas cristalinas y un entorno espectacular. Esta ruta, de dificultad fácil-media, parte desde Granadella para llegar a rincones como la Cova del Llop Marí o Cala en Caló. Sin embargo, para un público amplio y una primera experiencia veraniega, Portitxol suele resultar más equilibrada: es muy bonita, permite hacer snorkel, tiene un punto de salida reconocible y ofrece una sensación de aventura sin exigir tanto.

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Consejos

Eso no significa que haya que bajar la guardia. El kayak es una actividad accesible, pero se practica en el mar y el mar manda siempre. De hecho, hace pocos días se produjo un rescate de dos adultos y dos menores arrastrados mar adentro en kayak junto a la Cova Tallada, después de que no pudieran regresar por sus propios medios debido a la corriente; Salvamento Marítimo insistió entonces en la importancia de extremar las precauciones y atender al viento, la meteorología y las corrientes antes de salir. Por eso, antes de cualquier ruta conviene consultar la previsión, no salir con viento fuerte, usar chaleco, llevar teléfono protegido en bolsa estanca y evitar cuevas o zonas cerradas si el mar no está completamente tranquilo.