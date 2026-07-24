La cala de difícil acceso por la que merece la pena dejarse la nevera y la tumbona en casa: para muchos es "la más bonita de Alicante"

Hay calas que no están pensadas para bajar cargado con nevera, sombrilla, sillas, colchonetas y media casa a cuestas. Son rincones que exigen ir ligero, elegir bien el calzado y asumir que el camino forma parte de la experiencia. A cambio, suelen ofrecer algo cada vez más difícil de encontrar en la costa de Alicante: poca gente, agua limpia, paisaje rocoso y esa sensación de estar en un lugar que todavía conserva un punto salvaje.

En una provincia donde muchas playas se llenan desde primera hora durante el verano, las calas de acceso complicadomantienen un atractivo especial. No son cómodas, no siempre tienen servicios y no admiten improvisaciones, pero precisamente por eso siguen siendo refugios para quienes buscan desconectar. Entre Altea y Calp hay una de esas joyas: Cala El Collao o Racó del Corb, una pequeña cala que muchos consideran una de las más bonitas de Alicante.

Cala del Racó del Corb

La Cala del Racó del Corb, también conocida como Cala El Collao, se encuentra al sur de Calp, en el límite con Altea, en un entorno natural dominado por los acantilados del Morro de Toix. Se trata de una cala situada en un entorno natural único, localizada al sur del municipio, con acceso principalmente por mar, 70 metros de longitud, cantos rodados y aguas tranquilas. Además, la recomienda especialmente para la práctica del buceo y la pesca.

Su belleza está muy ligada al paisaje que la rodea. El Morro de Toix es la terminación en el mar de la Serra de Bèrnia y crea una pared imponente que cae sobre una cala pequeña, mineral y luminosa. Las aguas suelen adquirir tonos turquesa cuando el mar está en calma, y el fondo de roca y cantos rodados hace que sea un lugar muy atractivo para hacer snorkel.

Difícil acceso

El acceso es una de las claves que explica por qué no suele estar tan masificada como otros rincones de la Marina Alta. Se accede por mar o a través de un acceso a pie desde la zona de Mascarat, por un sendero corto pero incómodo y con pendiente. Por eso, aunque no sea imposible llegar caminando, no es un lugar para bajar con neveras, sillas o equipaje pesado. Lo razonable es llevar mochila, manos libres, calzado adecuado y lo justo para pasar unas horas.

Quien llegue hasta abajo encontrará una cala virgen, sin servicios de playa al uso, sin papeleras, sin duchas y sin chiringuitos. Ese es precisamente su encanto y también su responsabilidad. Todo lo que se baja debe volver a subir. No hay excusas para dejar basura, colillas, plásticos o restos de comida en un entorno tan frágil.

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Escalada

Cala El Collao también es un lugar apreciado por quienes practican actividades vinculadas a la roca y al mar. Sus paredes y acantilados han atraído a aficionados de la escalada, aunque cualquier actividad de este tipo exige experiencia, material adecuado y máxima prudencia. Para la mayoría de visitantes, el plan más recomendable es más sencillo: bajar temprano, bañarse con escarpines, hacer snorkel si el mar está tranquilo, descansar sobre los cantos rodados y disfrutar de las vistas hacia el entorno de Toix.