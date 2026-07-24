Las tres calas que casi nadie conoce en Alicante: estarás prácticamente solo si consigues llegar a ellas

En verano, encontrar una cala tranquila en Alicante puede parecer una misión imposible. Las playas más conocidas se llenan pronto, los aparcamientos se complican desde primera hora y muchos rincones que antes eran secretos han acabado convertidos en paradas obligatorias para quienes buscan la foto perfecta. Aun así, la provincia todavía conserva pequeñas calas donde el baño mantiene un punto más íntimo, natural y silencioso.

Eso sí, las calas menos frecuentadas suelen tener una condición: no siempre son fáciles. Algunas exigen caminar, bajar por senderos, llevar escarpines, consultar bien el estado del mar o renunciar a servicios como chiringuitos o socorristas. Esa dificultad es precisamente lo que las mantiene lejos de la masificación. Quien busca soledad debe asumir que no va a una playa urbana, sino a un rincón donde la naturaleza manda y donde la prudencia es parte del plan.

Cala Blanca

La primera de esas calas es Cala Blanca, en Xàbia, conocida también por muchos vecinos como La Caleta. Está situada al final de la Playa del Segon Muntanyar y, en realidad, está formada por dos calas contiguas comunicadas por un litoral de piedra. Su nombre procede del color blanquecino de las rocas de los acantilados y de la propia composición de la cala, un paisaje muy reconocible dentro de la costa alicantina. Se trata de una playa de grava y bolos formada por dos calas unidas entre sí a través del litoral.

Cala Blanca no es una cala completamente aislada, pero conserva una atmósfera más recogida que otros puntos muy populares de Xàbia. Sus aguas claras, su fondo rocoso y su acceso por la zona del Segundo Montañar la convierten en un lugar atractivo para bañarse con calma, hacer snorkelo simplemente sentarse frente al mar. Es una buena opción para quienes quieren una cala bonita sin lanzarse a una aventura extrema, aunque conviene llevar calzado adecuado porque la piedra domina buena parte del entorno.

Cala d’Enmig

La segunda es Cala d’Enmig, en El Campello, una pequeña cala natural de la Costa Blanca situada a unos 16 kilómetros de Alicante. Su encanto está en ese aire más escondido, con arena dorada, guijarros y formaciones rocosas que la protegen y crean un ambiente más íntimo. No es una playa de gran paseo marítimo ni de grandes servicios, sino un rincón para quienes buscan bajar el ritmo, mirar el agua y disfrutar de una costa menos evidente.

Llegar a Cala d’Enmig forma parte de la experiencia. El acceso puede hacerse a pie por un sendero que desciende desde la carretera principal, con vistas al mar y al litoral, o por mar si se dispone de embarcación, kayak o paddle surf. Esa dificultad moderada ayuda a que no sea una cala tan masificada como otras. A cambio, exige ir preparado: agua, protección solar, escarpines, poco equipaje y atención al regreso, especialmente si hace calor.

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Cala del Metge

La tercera es Cala del Metge, una de las más salvajes y delicadas de la lista. Está situada entre acantilados y destaca por su difícil acceso, por lo que no es recomendable para ir con niños. Además, es seminudista, de uso compartido, un dato importante para quienes busquen un ambiente determinado o prefieran evitar playas con esa característica. Su atractivo está precisamente en esa mezcla de roca, aislamiento y sensación de rincón apartado.