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La otra cara de la cala Granadella: así es una inmersión nocturna en Xàbia

Un buceador comparte en redes sociales dos inmersiones nocturnas en esta cala de Xàbia con imágenes de pulpos, morenas, mantelinas y sepias

Una cala de postal con aguas turquesas: está en Alicante y arrasa en Instagram

Una cala de postal con aguas turquesas: está en Alicante y arrasa en Instagram

Una cala de postal con aguas turquesas: está en Alicante y arrasa en Instagram / Eva Abril

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C. Suena

C. Suena

Alicante

La cala Granadella, en Xàbia, es una de las postales más conocidas de la provincia de Alicante durante el verano. Sus aguas transparentes, el entorno rocoso y el paisaje mediterráneo la convierten cada año en uno de los puntos más buscados por bañistas, turistas y amantes del snorkel.

Pero cuando cae la noche, esta cala muestra una imagen muy distinta. Así lo ha enseñado el buceador @sebasdiving en dos vídeos publicados en Instagram, donde comparte varias inmersiones nocturnas en la Granadella y muestra parte de la vida marina que aparece bajo el agua cuando desaparece el bullicio del día.

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Buceo nocturno en la cala Granadella

En los vídeos, grabados durante inmersiones nocturnas, se observa el fondo marino iluminado por la luz de los buceadores. Lejos de la imagen habitual de la cala llena de bañistas, las imágenes muestran un paisaje submarino tranquilo, oscuro y lleno de actividad. En una de las publicaciones, @sebasdiving resume la experiencia con una frase clara: “Buceo en Cala Granadella de noche, día 2. Hemos visto desde un pulpo hasta una morena”.

Las imágenes muestran un pulpo desplazándose por el fondo y diferentes zonas rocosas donde se aprecia la vida marina que habita en este entorno de Xàbia.

Mantelinas, sepias y vida marina bajo el agua

En otro de los vídeos, el buceador destaca otra inmersión nocturna en la misma cala: Buceo de noche en Cala Granadella. Hemos visto desde mantelinas hasta sepias de todos los tamaños”.

Las secuencias permiten ver ejemplares moviéndose sobre el fondo arenoso y rocoso, en un entorno muy diferente al que se aprecia durante el día desde la superficie. La iluminación de los focos permite distinguir animales que suelen pasar desapercibidos para quienes solo conocen la Granadella como destino de baño.

Una cala muy conocida, pero con una vida oculta

La Granadella es uno de los rincones más populares de Xàbia, especialmente en verano. Sin embargo, estos vídeos muestran una parte menos visible de la cala: la que aparece bajo el agua y, especialmente, durante la noche.

Los vídeos compartidos por el buceador han llamado la atención precisamente por ese contraste. La misma cala que durante el día se asocia a sombrillas, kayaks y bañistas se transforma por la noche en un escenario submarino donde aparecen pulpos, morenas, mantelinas, sepias y todo tipo de peces.

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