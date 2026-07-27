La cueva acuática escondida entre acantilados donde las aguas subterráneas se mezclan con el mar: parece Bali pero es Alicante

Hay rincones de la costa de Alicante que parecen sacados de otro mundo. Acantilados verticales, agua azul turquesa, cuevas abiertas al mar, fondos perfectos para hacer snorkel y pequeños accesos que obligan a llegar con calma y respeto. En una provincia famosa por sus playas, estos lugares tienen algo especial: no se descubren desde una hamaca, sino desde el agua, con gafas de buceo, kayak, tabla de paddle surf o muchas ganas de explorar.

Ese tipo de enclaves se han hecho muy populares en redes sociales porque condensan todo lo que busca quien quiere una escapada diferente: paisaje salvaje, sensación de aventura y una imagen que parece más propia de Bali, Tailandia o Indonesia que del Mediterráneo. Pero esa belleza tiene una condición importante: son espacios naturales frágiles, con accesos que dependen del estado del mar y donde no se puede improvisar. Uno de los mejores ejemplos está en El Poble Nou de Benitatxell, junto a la Cala del Moraig.

Cueva de los peces

Se trata de la conocida como Cueva de los Peces, aunque su nombre tradicional es Cova del Moraig o Cova del Riu Blanc. Está escondida entre los acantilados de la Cala del Moraig, en la Marina Alta, y se ha convertido en una de las joyas virales de la Costa Blanca por el color de sus aguas y por el efecto que se produce en su interior. Para llegar a la pequeña abertura de entrada hay que desplazarse unos 200 metros hacia el sur desde la Cala del Moraig, es decir, hacia la derecha mirando al mar desde la playa.

Lo que hace especial a esta cueva no es solo su belleza. En su interior desemboca el Riu Blanc, un río subterráneo de agua dulce o salobre que se mezcla con el Mediterráneo. Esa unión de aguas con distintas temperaturas y densidades crea un efecto visual muy llamativo: con máscara de snorkel puede apreciarse una especie de visión borrosa. Además, el agua del interior está especialmente fría porque procede del subsuelo, lo que convierte el baño en una experiencia tan sorprendente como refrescante.

Aunque mucha gente la llama cueva marina, en realidad el origen del lugar está ligado a la Falla del Moraig. Se trata de una fractura de la corteza terrestre que oculta en su interior una cueva-laguna donde converge el agua de un río dulce con la salada del mar. Esa falla fue declarada Monumento Natural en 2022, lo que refuerza el valor geológico del enclave y explica por qué este rincón no debe tratarse como una simple atracción turística. Muy cerca se encuentran también la Cova dels Arcs, los acantilados del Moraig y algunas de las formaciones más espectaculares del litoral de Benitatxell.

Cómo llegar

La forma más habitual de llegar es por mar. Desde la Cala del Moraig se puede acceder nadando, en kayak o en paddle surf cuando el mar está completamente tranquilo. No hay acceso a pie y primero hay que llegar a la Cala del Moraig, donde en temporada alta hay parking de pago y reserva obligatoria.

Noticias relacionadas

La visita no es recomendable para cualquiera ni en cualquier momento. La entrada es estrecha, el agua puede estar muy fría y la roca húmeda resbala. Si se va nadando, conviene llevar gafas, aletas y, si se es sensible al frío, neopreno. Si se va en paddle surf, puede ser necesario tumbarse sobre la tabla para entrar y bajarse si el mar se mueve mínimamente para evitar golpes contra la roca. En el interior, cuando las condiciones son buenas, se puede subir a alguna plataforma rocosa, pero siempre con escarpines y máxima precaución.