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Detenida una mujer tras lanzar sillas a la calzada y bloquear una rotonda en Dénia

El altercado comenzó en un bar de la avenida Joan Fuster y terminó afectando al tráfico en la confluencia con la calle Diana

Imagen de archivo de una actuación de la Policía Local de Dénia

Imagen de archivo de una actuación de la Policía Local de Dénia / Levante-EMV

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Alicante

Una mujer de unos 50 años fue detenida este domingo por la Policía Local de Dénia después de protagonizar un altercado que comenzó en un establecimiento hostelero y terminó en plena calzada, provocando retenciones en la avenida Joan Fuster.

Los hechos, según ha publicado el medio Marinaalta.es, ocurrieron durante la tarde en la rotonda situada en la confluencia de esta avenida con la calle Diana. Según relataron varios testigos presenciales, el incidente se inició tras una discusión en un bar de la zona.

La mujer habría comenzado a increpar a trabajadoras y clientes del establecimiento mientras lanzaba parte del mobiliario de la terraza. Varias sillas y mesas acabaron en la vía pública y algunas llegaron hasta los carriles de circulación.

Se situó en mitad de la rotonda

La situación se complicó cuando la implicada, según puede verse en un vídeo publicado en las redes sociales, accedió a la rotonda y permaneció en el centro de la calzada, impidiendo el avance de los vehículos. Su presencia y el mobiliario esparcido por la zona provocaron retenciones y obligaron a los conductores a detenerse.

Los avisos movilizaron a una patrulla de la Policía Local de Dénia, que acudió al lugar para tratar de controlar el incidente y restablecer la circulación.

Siempre según los testimonios recabados por el citado medio, la mujer mantuvo una actitud alterada durante la intervención, profirió insultos contra los agentes y llegó a golpear el vehículo policial.

Detenida por la Policía Local

Los policías lograron finalmente controlar la situación y procedieron a detener a la mujer después de que mostrara una actitud agresiva y no atendiera a sus indicaciones.

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Una vez retirado el mobiliario de la calzada y concluida la actuación policial, el tráfico recuperó progresivamente la normalidad en la avenida Joan Fuster.

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