Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSintecho en AlicanteMigrantesBarco Jorge JuanEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

La fiesta de la alegría a raudales: Ondara vibra con la entrada de "quintades" y "penyes"

La "Plaça de Bous" vivió un año más la electricidad de la celebración espontánea y compartida

Los jóvenes de la &quot;quintà&quot; Fanecaes se lo pasaron en grande

Los jóvenes de la "quintà" Fanecaes se lo pasaron en grande / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Teresa Andreu

Ondara

¿Qué significa "festes populars"? Hay que pasear por Ondara durante la celebración de Sant Jaume para descubrirlo. Las cenas populares se apoderan de la calle. Son "germanor" y amistad. Y la entrada de "penyes" y "quintades", ese animado y colorido desfile que termina en la Plaça de Bous, marca el momento álgido de esta gran fiesta popular y compartida.

Este acto es de alegría espontánea y mucho colorido.

Este acto es de alegría espontánea y mucho colorido. / Levante-EMV

Los participantes se lo pasan en grande. Contagian alegría. En ese acto hay una electricidad especial, la de la felicidad de un pueblo orgulloso de hacer de sus fiestas en un momento insuperable de unión y de estima. La fiesta auténtica, la popular, surge así, espontánea y dejando que el reencuentro y la alegría reúnan a todo el pueblo.

Noticias relacionadas

Esta fiesta de reencuentros y emociones une a todo el pueblo

Esta fiesta de reencuentros y emociones une a todo el pueblo / Levante-EMV

Ondara sabe lo que es de verdad la fiesta popular, la fiesta de pueblo y de calle. La Plaça de Bous vibró con las "quintades" y las "penyas". La "quintà" de este año, "Fanecaes", se lo pasó en grande. Estos jóvenes han vivido unas fiestas extraordinarias, inolvidables.

Fuente: Levante - EMV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
  2. ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
  3. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  4. La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
  5. La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
  6. Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
  7. El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
  8. La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet

La fiesta de la alegría a raudales: Ondara vibra con la entrada de "quintades" y "penyes"

La fiesta de la alegría a raudales: Ondara vibra con la entrada de "quintades" y "penyes"

El mejor tomate lo cultiva Javier Cardona Ferrer en la partida de Benimallunt de Benissa y es de la variedad Rosa de Altea

El mejor tomate lo cultiva Javier Cardona Ferrer en la partida de Benimallunt de Benissa y es de la variedad Rosa de Altea

Detenida una mujer tras lanzar sillas a la calzada y bloquear una rotonda en Dénia

Detenida una mujer tras lanzar sillas a la calzada y bloquear una rotonda en Dénia

La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con sol y temperaturas más llevaderas

La Aemet lo confirma: Alicante arranca la semana con sol y temperaturas más llevaderas

El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático

El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático

El bochorno no dará tregua: Jorge Olcina prevé "una primera quincena de agosto dura por el calor"

El bochorno no dará tregua: Jorge Olcina prevé "una primera quincena de agosto dura por el calor"

Aceras repletas de maleza, calles sin señales, camiones a toda pastilla y chalés construidos incluso dentro de antiguas balsas de riego: el desastre de una urbanización de Xàbia

Aceras repletas de maleza, calles sin señales, camiones a toda pastilla y chalés construidos incluso dentro de antiguas balsas de riego: el desastre de una urbanización de Xàbia

Calp marca un hito en el empleo: el paro baja al 6,97 %, el mejor dato de las últimas dos décadas

Calp marca un hito en el empleo: el paro baja al 6,97 %, el mejor dato de las últimas dos décadas
Tracking Pixel Contents