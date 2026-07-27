La fiesta de la alegría a raudales: Ondara vibra con la entrada de "quintades" y "penyes"
La "Plaça de Bous" vivió un año más la electricidad de la celebración espontánea y compartida
Teresa Andreu
¿Qué significa "festes populars"? Hay que pasear por Ondara durante la celebración de Sant Jaume para descubrirlo. Las cenas populares se apoderan de la calle. Son "germanor" y amistad. Y la entrada de "penyes" y "quintades", ese animado y colorido desfile que termina en la Plaça de Bous, marca el momento álgido de esta gran fiesta popular y compartida.
Los participantes se lo pasan en grande. Contagian alegría. En ese acto hay una electricidad especial, la de la felicidad de un pueblo orgulloso de hacer de sus fiestas en un momento insuperable de unión y de estima. La fiesta auténtica, la popular, surge así, espontánea y dejando que el reencuentro y la alegría reúnan a todo el pueblo.
Ondara sabe lo que es de verdad la fiesta popular, la fiesta de pueblo y de calle. La Plaça de Bous vibró con las "quintades" y las "penyas". La "quintà" de este año, "Fanecaes", se lo pasó en grande. Estos jóvenes han vivido unas fiestas extraordinarias, inolvidables.
Fuente: Levante - EMV
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