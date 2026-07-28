Arde en la entrada a Pedreguer la carga de residuos que transportaba un camión de grandes dimensiones

Los bomberos del Consorcio de Alicante apagaron ayer a toda prisa el fuego que se originó en la carga de un camión de grandes dimensiones que llevaba residuos al ecoparque de Pedreguer. El aviso llegó a las 16.08 horas. El conductor, al reparar en que se había iniciado un fuego en la carga, paró inmediatamente el camión. Lo arrimó a la rotonda del desvío de la N-332 que lleva a Pedreguer.

Las labores de extinción / Consorcio de Bomberos de Alicante

Los bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas y refrescaron el vehículo. Evitaron que el fuego se propagara al resto del tráiler. Dieron por extinguido el incendio a las 16.39 horas. Los residuos quedaron calcinados y chamuscados.

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Intervinieron una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada. La dotación que se desplazó a Pedreguer desde el parque de Dénia la formaban un sargento, un cabo y seis bomberos.