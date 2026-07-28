Carrefour abre un nuevo supermercado en el centro de Dénia

Carrefour refuerza su presencia en la provincia de Alicante con la apertura de un nuevo supermercado Carrefour Express en pleno centro de Dénia. El establecimiento se encuentra en el número 14 de la calle de la Mar, una de las vías próximas al corazón comercial y turístico de la ciudad.

La nueva tienda contará con un amplio horario de apertura. Funcionará de lunes a domingo, incluidos los días festivos, desde las 8.00 hasta las 23.00 horas, una franja especialmente orientada a atender tanto a residentes como a visitantes durante la temporada turística.

El supermercado dispone de dos cajas atendidas por personal, permite acceder a las ventajas del Club Carrefour y ofrece una selección de alimentos frescos junto con productos de conveniencia y artículos destinados a las compras rápidas del día a día.

Una nueva opción para las compras en el centro de Dénia

El formato Express está pensado para establecimientos de menor superficie situados principalmente en zonas urbanas, barrios, áreas turísticas o puntos con un elevado tránsito de personas.

En el caso de Dénia, el nuevo establecimiento amplía la oferta comercial en una zona céntrica y adopta un horario continuado que permitirá realizar compras hasta última hora de la noche, también durante los fines de semana y festivos.

La apertura se produce en plena campaña de verano, cuando la capital de la Marina Alta multiplica su población por la llegada de turistas y aumenta la demanda en supermercados, comercios y negocios de hostelería.

Carrefour abre cuatro establecimientos Express

La tienda de Dénia forma parte de un paquete de cuatro nuevas aperturas que Carrefour ha llevado a cabo en la Comunitat Valenciana, Andalucía, Baleares y Castilla y León.

La compañía también ha inaugurado un Carrefour Express en la calle Julio César de Sevilla. Este establecimiento, situado en pleno centro de la capital andaluza, abre todos los días y festivos desde las 8.30 hasta las 23.30 horas.

Otra de las aperturas se encuentra en el número 2 del carrer de Milà, en El Arenal de Palma de Mallorca. El supermercado funciona de lunes a domingo, incluidos festivos, entre las 8.00 y las 21.30 horas. También dispone de servicio de reparto a domicilio y permite utilizar las ventajas del Club Carrefour.

El cuarto establecimiento se ha puesto en marcha en Puente de Domingo Flórez, en la provincia de León. Está situado en el número 12 de la calle del Toral y cuenta con mostradores de carnicería y charcutería, además de secciones de fruta, verdura y panadería. Su horario es de 9.00 a 21.00 horas durante todos los días de la semana.

Carrefour impulsa su formato de proximidad

Con estas cuatro aperturas, la cadena continúa desarrollando su enseña Express, caracterizada por supermercados de proximidad, horarios amplios y una oferta adaptada a las compras frecuentes y de menor volumen.

La llegada del establecimiento a Dénia refuerza especialmente este modelo en una ciudad con una intensa actividad comercial y turística, donde la apertura durante domingos y festivos puede convertirse en uno de sus principales atractivos.