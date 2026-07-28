Un ciclista de 12 años se estrella contra un coche en la carretera de la Granadella de Xàbia

El susto ha sido de aúpa. Un ciclista de 12 años de nacionalidad belga se ha estrellado contra un coche en la carretera de la Granadella de Xàbia. Delante del chico ha frenado un coche para dejar pasar en una curva al bus de la Granadella, que volvía de dejar a los bañistas en la cala. El bus subía y el coche y el joven ciclista bajaban. El chico ha reaccionado tarde. No le ha dado tiempo a detener su bicicleta. Ha colisionado contra el coche. Se ha dado de lleno con la luna trasera.

En seguida lo han atendido. Han acudido patrullas de la Policía Local, servicios sanitarios y la Cruz Roja. El jovencísimo ciclista no ha sufrido, en principio, heridas de gravedad. Presentaba cortes de carácter leve. No obstante, se ha decididio trasladarlo en una ambulancia de SVB al hospital de Dénia para que le hagan una revisión más a fondo.

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Carretera estrecha y serpenteante

La carretera de la Granadella es estrecha y serpenteante. Algunas curvas son muy cerradas. Se cierra con una barrera cuando en la cala no quedan plazas de aparcamiento (la barrera se suele bajar ya de buena mañana, incluso antes de las 9 horas). En bicicleta sí se puede bajar.