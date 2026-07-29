Cuatro planes para vivir las fiestas de Calp y disfrutar del Castell a la Mar

Con la llegada de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves, Calp se transforma. Las calles se llenan de música, tradición, luz y color con la ofrenda, la procesión, las verbenas, los pasacalles y las celebraciones que cada verano reúnen a vecinos y visitantes.

Son días para salir, compartir y dejarse llevar por el ambiente festivo, pero también para descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. Junto a la arena, frente al Mar, alrededor de una buena mesa o contemplando la bahía desde las alturas.

Beach Club: noches junto a la arena

Para quienes quieren sentir el Mediterráneo a pocos pasos, el Beach Club de SOLYMAR Gran Hotel es uno de los grandes puntos de encuentro del verano calpino.

Gastronomía, ocio y vistas para disfrutar del verano. / INFORMACIÓN

Su terraza panorámica, situada frente al mar y sobre la misma arena de la playa del Arenal-Bol, invita a disfrutar del ambiente más relajado de la costa. Un espacio donde tomar una copa, escuchar música y comenzar la noche con el sonido de las olas como acompañamiento. Durante la temporada estival, el Beach Club abre sus puertas a todo el público a partir de las 21:00 horas, con una propuesta que combina música, ambiente mediterráneo y una ubicación privilegiada frente a la costa.

Dorée Gin & Sea: cócteles frente al mar

También en SOLYMAR Gran Hotel se encuentra Dorée Gin & Sea, un balcón abierto al Mediterráneo pensado para disfrutar de las noches de verano con unas vistas excepcionales.

El plan se centra alrededor de una carta de ginebras, combinados, cavas y champagnes. Su diseño, su ambiente y su ubicación convierten cada encuentro en una experiencia especial, tanto para comenzar la noche como para prolongar una velada junto a la playa. Dorée Gin & Sea abre a partir de las 20:00 horas, ofreciendo un escenario perfecto para compartir cócteles, conversaciones y momentos especiales frente a la playa de Calp.

Sky Bar: Calp visto desde las alturas

En la planta 29 de ESTIMAR Calpe Suitopía y a 110 metros de altura se encuentra una de las panorámicas más espectaculares de la localidad. El Sky Bar ofrece vistas de 360 grados sobre el litoral de Calp, el Peñón de Ifach y las montañas del interior.

El municipio celebra sus fiestas patronales junto al Mediterráneo. / INFORMACIÓN

Desde allí, el horizonte adquiere otra dimensión. El azul del Mediterráneo, las luces de la ciudad y los colores del atardecer forman el escenario para disfrutar de cócteles y combinados en un ambiente distendido.

Abierto a todo el público sin reserva previa a partir de las 15:00 horas, y desde las 11:00 horas durante los fines de semana, el Sky Bar es una propuesta perfecta para quienes buscan vivir las fiestas desde las alturas y contemplar cómo la ciudad se viste de luz al caer la noche.

ABISS: Mediterráneo servido en la mesa

En ABISS, junto a SOLYMAR Gran Hotel, la experiencia comienza en la cocina y termina frente a la bahía. Su ubicación, a escasos metros del Mediterráneo y con la playa del Arenal-Bol y el Peñón de Ifach como escenario, convierte cada comida en una forma diferente de conectar con el paisaje de Calp.

La propuesta gastronómica se basa en el producto fresco y de temporada, el respeto por los productores y una elaboración cuidada que mantiene vivas las raíces mediterráneas: arroces en llanda, pescados, mariscos y carnes comparten protagonismo con una selección de vinos pensada para acompañar cada plato.

ABISS es perfecto tanto para una comida como para disfrutar de una larga sobremesa siempre con el azul como telón de fondo. El restaurante abre de miércoles a domingo a partir de las 13:30 horas y se puede reservar desde su propia web.

Espacios para una noche inolvidable

Las fiestas de la Virgen de las Nieves tienen en la pólvora dos de sus momentos más esperados. La mascletà nocturna tendrá lugar el 4 de agosto a las 23:55 horas, mientras que el Castell a la Mar se celebrará el 5 de agosto, también a las 23:55 horas. Este último es uno de los espectáculos pirotécnicos más reconocidos de la Comunitat Valenciana y cada año reúne a miles de personas.

Mapa de ubicación del Beach Club - SolyMar Hoteles.

El sonido de la pólvora, el reflejo de los fuegos sobre el agua y la silueta del Peñón de Ifach convierten estos espectáculos en algunos de los momentos más especiales del calendario festivo calpino. Para quienes deseen disfrutar de la experiencia al completo, alojarse en SOLYMAR Gran Hotel y ESTIMAR Calpe Suitopía durante estos días es también una buena opción para una escapada diferente.

En definitiva, cuatro espacios, dos hoteles y múltiples formas de sentir una de las fiestas patronales más emblemáticas de la Costa Blanca. n