Benissa asume la climatización de sus dos colegios y del instituto: invertirá 180.000 euros
La concejala de Educación afirma que es urgente garantizar el confort térmico en las aulas
Teresa Andreu
El Ayuntamiento de Benissa invertirá un total de 180.000 euros en la mejora de la climatización de los centros educativos del municipio. En concreto, se destinarán 60.000 euros a cada uno de los tres centros: el CEIP Pare Melchor, el CEIP Manuel Bru y el IES Josep Iborra.
Esta actuación, que ya se encuentra en fase de tramitación, tiene como objetivo garantizar unas condiciones térmicas adecuadas en las aulas, contribuyendo así al bienestar del alumnado y del personal docente, especialmente ante el aumento de las temperaturas en los últimos años.
El proyecto se inició a principios de año, cuando la concejalía de Educación impulsó un estudio técnico de climatización para analizar en detalle las necesidades específicas de cada centro educativo. A partir de este diagnóstico, se han definido las actuaciones necesarias para mejorar la eficiencia y el confort en los espacios escolares.
La concejala de Educación, Virginia Pérez, ha destacado que “esta inversión responde a una necesidad urgente que tienen nuestros centros educativos y, por ello, hemos considerado necesario actuar para garantizar que nuestro alumnado disponga de los espacios adecuados y confortables para el próximo curso escolar”.
Invertir en futuro
Por su parte, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha subrayado que “invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro municipio. Con esta actuación damos un paso más para adaptar nuestras infraestructuras educativas a las condiciones climáticas actuales y mejorar el día a día de la comunidad educativa”.
Fuente: Levante - EMV
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