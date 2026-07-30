Calp se prepara para vivir su semana grande con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves

Calp se prepara para celebrar su semana grande con las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de las Nieves. Se trata de las fiestas más tradicionales y arraigadas del municipio, una cita que combina fervor religioso, tradición, cultura y ocio y que cada año reúne a miles de vecinos y visitantes.

Junto a los actos litúrgicos más destacados, como la solemne misa mayor del 5 de agosto y la procesión en honor a la patrona por las calles del casco antiguo, el programa incluye espectáculos musicales para todos los públicos, verbenas y actuaciones de orquestas en la Plaza Mayor, así como algunos de los actos más emblemáticos de las fiestas, como la tradicional Entrà de la Murta y, especialmente, los populares bous al carrer, el evento que congrega a un mayor número de asistentes durante la semana festiva.

La Virgen de las Nieves protagoniza las fiestas patronales de Calp. / INFORMACIÓN

El programa arrancará con la Entrà de la Murta, uno de los actos más representativos de las fiestas. Los miembros de la Comisión recorrerán las calles del municipio vestidos con el traje tradicional mientras esparcen murta y flores para perfumar el recorrido hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Allí, las Reinas de las Fiestas, Sofía Fonte Blanco y María Rubio Villalba, pronunciarán el pregón que anunciará oficialmente el inicio de las celebraciones e invitarán a vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas.

El 4 de agosto, víspera de la festividad de la patrona, tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de las Nieves en la iglesia parroquial. Las festeras, ataviadas con las tradicionales mantillas y tejas, junto a los jóvenes y niños vestidos con el traje típico calpino, desfilarán hasta la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves para ofrecer sus ramos de flores y engalanar la imagen de la patrona.

Las fiestas patronales combinan tradición, devoción, música y actividades populares. / INFORMACIÓN

Durante estos días, las calles del municipio se llenan de luz y color para celebrar la fiesta grande. El 5 de agosto, día de la Virgen de las Nieves, comenzará con las tradicionales despertaes. La mañana estará marcada por la solemne misa en honor a la patrona y, al atardecer, tendrá lugar la procesión por las calles del casco antiguo. La imagen de la Virgen de las Nieves recorrerá el centro histórico acompañada por la devoción y el recogimiento de todo un pueblo. La jornada concluirá con el espectacular castillo de fuegos artificiales que se disparará desde la playa del Arenal-Bol.

El 6 de agosto, festividad de San Salvador, la tradición invita a subir hasta la ermita dedicada al santo, situada en un promontorio con vistas al municipio, donde se celebrará una sencilla misa. Al finalizar, los asistentes podrán disfrutar de un aperitivo ofrecido en las inmediaciones de la ermita.

Bous al carrer en Calp / INFORMACIÓN

Las fiestas continuarán con una intensa programación que tendrá como gran protagonista una nueva edición de los tradicionales bous al carrer, declarados Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Durante varios días, las reses recorrerán el recinto habilitado para este espectáculo, uno de los actos con mayor participación popular y arraigo en la localidad.

El broche final llegará con la gran cabalgata de carrozas, abierta a la participación de asociaciones, peñas y colectivos locales, que llenará las calles de música, color y alegría. Durante toda la semana, calpinos y visitantes podrán disfrutar de conciertos, actuaciones infantiles, verbenas, actividades tradicionales y religiosas, convirtiendo las fiestas patronales en una de las citas más importantes del calendario festivo de la Marina Alta.

Tres mujeres al frente de las fiestas

Tres mujeres protagonizan este año las fiestas patronales: la presidenta de la Comisión de Fiestas 2025, Marga Baeza Ortolá, y las Reinas Mayor e Infantil, Sofía Fonte Blanco y María Rubio Villalba, elegidas por sorteo entre las integrantes de sus respectivas cortes de honor.

La presidenta de la Comisión destaca el compromiso y la ilusión de todas las personas que han trabajado durante meses para hacer posible estas fiestas: «Han sido muchos meses de reuniones, llamadas, decisiones y horas de trabajo. Ahora que las fiestas están a punto de comenzar, siento una mezcla de ilusión, nervios y muchísimas ganas. Ilusión por ver hecho realidad todo lo que hemos preparado durante este año y nervios porque siempre quieres que todo salga bien y que la gente disfrute de cada momento. Pero, sobre todo, siento un enorme orgullo del equipo que tengo y de la comisión que me acompaña. Sin ellos, nada de esto sería posible. Estas fiestas son el resultado del esfuerzo, la ilusión y el compromiso de muchas personas y estoy convencida de que serán inolvidables.»

Sofía Fonte y María Rubio, Reinas Mayor e Infantil 2026 de las Fiestas de Calp, posan junto a Marga Baeza, presidenta de la Comisión. / INFORMACIÓN

La Reina Mayor, Sofía Fonte Blanco, asegura que su acto favorito es la Entrà de la Murta porque simboliza el comienzo de unos días muy esperados: «Para mí es un honor ser la Reina de las Fiestas. Es un sentimiento muy especial poder representar a nuestro pueblo en cada acto, tanto en Calp como en otras localidades. Me llena el corazón y me hace muy feliz representar a Calp. Espero que todos los calpinos y quienes nos visiten disfruten de las fiestas que hemos preparado con tanto cariño e ilusión.»

Por su parte, la Reina Infantil, María Rubio Villalba, también señala la Entrà de la Murta como su acto preferido y destaca, especialmente, el compañerismo y la amistad que ha vivido junto a los niños y niñas que forman parte de la Comisión Infantil.

Saluda: Ana María Sala Fernández. Alcaldesa de Calp

Ana Sala, alcaldesa de Calp. / INFORMACIÓN

Las fiestas de agosto empiezan mucho antes del primer pasacalle.

Empiezan en una conversación cualquiera. En alguien que pregunta “¿ya queda poco, no?”. En el amigo que regresa solo en verano y parece que nunca se fue.

Porque nuestras fiestas no son únicamente un programa de actos. Son una forma de encontrarnos. De compartir calle, mesa, recuerdos ... De sentir que, durante unos días, todo el pueblo habla el mismo idioma.

Por eso, quiero invitar a todos; vecinos, visitantes, familias, amigos y a quienes nos descubren por primera vez, a vivir nuestras fiestas desde dentro. A recorrer las calles llenas de ambiente, a emocionarse con nuestros actos más tradicionales, a disfrutar de la música y de cada rincón de un pueblo que en agosto abre el corazón de par en par.

La Comisión de Fiestas 2026 ha trabajado más allá de lo que muchas veces se ve. A la ilusión y las ganas habituales se ha sumado una enorme responsabilidad para cumplir con todas las exigencias organizativas, de seguridad y control sanitario necesarias para sacar adelante unas fiestas a la altura de nuestro pueblo. Y lo habéis hecho con compromiso, con generosidad y sin perder nunca el entusiasmo.

Gracias, de corazón.

Gracias especialmente a Marga, por dirigir esta Comisión con cercanía, firmeza e ilusión. Y gracias a todos los festeros de 8, 18 y 38 años, porque representáis algo muy bonito: la prueba de que las tradiciones siguen vivas.

A quienes habéis nacido aquí y a quienes elegís Calp cada verano; a quienes esperáis estas fechas todo el año y a quienes las descubrís por primera vez: disfrutadlas. Hablad, bailad, llenad las calles y cread recuerdos de esos que después duran mucho más que agosto.

Porque al final, cuando las luces se apagan y la música termina, las fiestas permanecen precisamente ahí: en las conversaciones que seguimos recordando.

Que la Virgen de las Nieves acompañe siempre a nuestro pueblo.

¡Felices Fiestas, Calp!

Saluda: Mariola Mulet Ronda. Concejala de Fiestas de Calp

Mariola Mulet. Concejala de Fiestas de Calp / INFORMACIÓN

Arriben uns dies molt esperats per als calpins/es, dies en què els nostres carrers s’omplin d’alegria, tradició, música i moments que quedaran per sempre en la memòria. Dies en què Calp canvia el seu ritme habitual per a viure intensament allò que ens uneix: les nostres tradicions i la nostra gent, celebrant i compartint. Quan arriben aquestes dates, els carrers s'omplin de música i d'alegria, però sobretot de persones; de retrobaments amb coneguts, amics i familiars, de converses que s'allarguen més del compte, de rialles compartides i de records que, sense adonar-nos-en, passen a formar part de la nostra història; així que no falteu!

L’enhorabona a les nostres Reines, disfruteu intensament d’aquest any tan especial. També vull donar l’enhorabona i agrair a la Comissió de Festes 2026 i a Marga, la seua presidenta, l’esforç, la dedicació i el treball fet amb il·lusió durant mesos perquè tots puguem gaudir. Festers i festeres, viviu cada instant amb intensitat; aprofiteu cada acte, cada reunió i cada emoció, perquè aquests dies passen volant, i es convertiran en records que vos acompanyaran tota la vida.

Vull agrair també la col·laboració de les empreses, associacions, penyes, voluntaris i totes aquelles persones que, d’una manera o una altra aporten; destacar la labor de Don Vicent per ajudar i posar totes les facilitats sempre en l’organització i programació dels actes programats en la parròquia i en la processó. Tots contribueixen a fer possibles les nostres festes; tots i totes fem poble, fem tradició i fem festa.

A tot el poble de Calp, als pobles veïns i als visitants que ens acompanyen aquests dies, vos convidem a participar i compartir les nostres festes; que les disfruteu moltíssim!

Visca la Mare de Déu de les Neus!

Visca Calp!

Programa de actos

Viernes, 31 de julio. Inicio de Fiestas

13:00 h. Volteo de campanas y bombardeo aéreo de la Pirotecnia Caballer en honor a la Virgen de las Nieves.

19:30 h. Entrada de la Murta desde el Parque Arcoiris.

20:30 h. Cridà a la Festa de las Reinas de las Fiestas 2026 desde el balcón del Ayuntamiento, en la Plaza Miguel Roselló.

23:30 h. Sesión con DJ Varela y actuación de Fercho Energy: The Ful Show, en la Plaza Mayor.

Sábado, 1 de agosto

18:00 h. Aquajocs y Fiesta de la Espuma en el Parque de la Creativitat.

23:30 h. Orquesta La Máxima y sesión Remember Camaleón con Luis Valero, en la Plaza Mayor.

Domingo, 2 de agosto. Día del niño

10:00 h. Despertà infantil.

10:30 h. Toma de la Concejalía de Fiestas y cambio de medalla de los festeros de 2018, en la Plaza del Mosquit.

11:00 h. Juegos tradicionales infantiles y actuación del Mago Taxan, en la Plaza del Mosquit.

18:00 h. Animakids y traca de caramelos, en la Plaza del Mosquit.

00:00 h. Orquesta La Pato, en la Plaza Mayor.

Lunes, 3 de agosto. Día del Fadrí

11:30 h. Toma del Ayuntamiento y cambio de vara de mando a los festeros de 2008, seguido de pasacalle, en la Plaza Miguel Roselló.

20:00 h. Musical familiar Aladdín, Plaza Mayor.

00:00 h. Actuación Space Elephants, Plaza Mayor.

Martes, 4 de agosto. Ofrenda y Comisiones

09:00 h. Despertà por las calles del municipio.

11:00 h. Aquajocs y Fiesta de la Espuma en el Parque de la Creativitat.

13:00 h. Volteo de campanas.

20:00 h. Pasacalle de la Comisión de Fiestas, recogida de autoridades y Ofrenda de Flores a la Virgen de las Nieves.

23:55 h. Mascletà nocturna de la Pirotecnia Caballer, en la Plaza Mayor.

00:15 h. Orquesta Krypton y sesión con DJ Syfo.

Miércoles, 5 de agosto. Virgen de las Nieves

08:00 h. Bombardeo aéreo de la Pirotecnia Caballer.

11:30 h. Pasacalle de la Comisión de Fiestas, recogida de autoridades y misa solemne en honor a la Virgen de las Nieves.

13:00 h. Mascletà diurna de la Pirotecnia Caballer, en la Plaza Mayor.

18:30 h. Pasacalle de la Comisión de Fiestas, recogida de autoridades y procesión en honor a la Virgen de las Nieves.

23:55 h. Castell a la Mar, organizado por la Concejalía de Fiestas.

00:15 h. Orquesta La Mónaco Party.

Jueves, 6 de agosto. Día de San Salvador

19:00 h. Pasacalle de la Comisión de Fiestas, recogida de autoridades, misa en la Ermita de San Salvador y vino de honor.

Domingo, 9 de agosto. Cabalgata humorística

20:00 h. Gran Cabalgata Humorística de Fin de Fiestas, desde la calle Benissa hasta la Plaza Colón.